韓家庭債務風險加劇　央行對激進加息轉趨謹慎

外媒報道，雖然南韓央行在長達一年的緊縮周期中穩步加息，但行長李昌鏞暗示，隨着風險加劇，像7月那樣加息0.5厘的情況不大可能再次發生。

在信貸擔憂加劇和經濟前景蒙陰之際，南韓央行料將以0.25厘的步調加息，監控利率上升對創紀錄家庭債務的影響。

去年底，南韓家庭債務與收入之比為171.1%，位居世界前列。其中大部分債務是用來買房，而且即使央行在加息，這個比例仍在上升。Meritz Securities分析師Yoon Yeo-sam說：「在某個時候，借貸成本上升可能引發房地產市場的急劇回調，這對經濟構成的威脅可能要大於股票或者債券下跌。」

背負浮動利率貸款的家庭佔比達到2014年以來最高，這意味相比2017至2018年的前一個緊縮周期，現在更多南韓人的還款額隨着央行加息而上升。

對於這一點，李昌鏞和財政部長Choo Kyung-ho都表示擔憂，他們最近同意支出超過4,000億韓圜(約23億港元)的資金，旨在使這比例從目前的77.7%降至73%以下。

私人銀行也更加重視債務問題。南韓央行上月發布的一項調查顯示，銀行預計本季度家庭的信用風險將上升至與疫情開始時大致相同的水平。

銀行已經開始限制放貸。根據南韓央行的數據，4月份銀行對家庭的貸款增速從1月的6.2%放緩至2.8%。

李昌鏞一再表達了對加息給低收入家庭造成巨大衝擊的擔憂，但他也強調控制通脹仍是當務之急。