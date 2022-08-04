李澤鉅︰賣斷英國鐵塔長和會回購　規模睇市況

剛結束的中期業績分析員會議，首條問題是「通脹、戰爭、疫情、匯海翻波」對其造成甚麼影響，李澤鉅再度強調長和「業務多元且分散全球」的優勢，囊中有大量可以提升價值的「寶貝」，如前年歐洲零售業務受封城重創，內地拉上補下，而今年上半年剛好相反，同樣重要的是長和浮息債務佔整體僅25%。

主責屈臣氏的副董事總經理黎啟明表示，隨着限制民眾出行的防疫政策放寬，內地屈臣氏業務已經有好轉，可是形勢依然充滿挑戰，事關消費情緒還要一段時間去修復。

李澤鉅預期，內地零售業務下半年將有改善，又謂比起同業有優勢，因為有整個屈臣氏集團和長和撐着，跟同業卻可能有現金流問題相比，可望有先發優勢。

他又相信，供應鏈樽頸下半年應該有所緩和，對港口吞吐量回復溫和增長有幫助，但運費會受一點影響。

之前長和旗下赫斯基能源與Cenovus Energy合併，組成加拿大第3大油公司，長和遂擁有Cenovus約16%股權。被問到會否減持Cenovus，李澤鉅稱，如果無記錯，合併條款設下禁售期至2026年的條款，惟一些較寬鬆限制於2022年7月屆滿，給予長和及其家族出售Cenovus股份，但強調Cenovus是「很有價值的戰略投資」。