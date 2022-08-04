霍建寧︰積極尋求歐洲電訊市場整合

該企今年上半年EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年僅增長3.45%至705.25億元，主要是零售帝國屈臣氏和歐洲電訊巨頭歐洲3集團拖後腿，其中歐洲3的EBITDA按年倒退20.32%至149.1億元。

期內歐洲3列帳收入按年倒退8.69%至394.07億元，其中6個國家當中人口和經濟總值最多的意大利和英國折合分別為156.6億元及112.21億元，兩國的表現自然倍受關注。

意大利上半年錄得活躍用戶基礎及每月每戶平均收益(ARPU)「雙降」，EBIT(經營溢利)以歐元更按年倒退近80%，原因還包括網絡投資推高折舊及攤銷開支。霍稱，意國業務正在轉型，其坐擁當地最好的4G和5G網絡，業績去年下半年起逐漸好轉，提振財務表現的重要一着是Wind Tre與Iliad共享網絡。

英國方面，他強調，客戶基礎與ARPU都有增長，而且EBIT跌是因為加緊網絡建設，補3 UK網絡基礎全國最小的短板，現在其5G頻譜充足可以追趕同業，3 UK處於正軌，對其EBITDA樂觀。