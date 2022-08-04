佳源首7月賣樓跌59%　深圳16住宅地競拍

深圳開啟今年第二輪集中供地競拍，16塊住宅用地總底價約350億元人民幣(下同)。競拍仍以央企、國企表現活躍，華潤置地旗下公司以底價79.69億元投得龍華區地皮，成交樓面價每方米17,385元；招商蛇口旗下公司則以31.02億元競得寶安區地皮，較底價高出約15%，成交樓面價每方米高達20,489元。

綠地控股公布，上半年營業總收入2,047.36億元，按年減少27.64%；淨利潤42.02億元，按年大減48.97%。綠地控股認為，上半年內地疫情出現重大反覆，影響了企業正常生產經營；內地經濟持續下行，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的壓力更加凸顯；政策層面出台了一系列相對寬鬆的措施，但落地見效還需時日，市場持續低迷。

另方面，長沙市住建局出台新措施，以保障發展商資金優先用於項目建設，宣布將對全市商品房預售資金採取全額全程監管，強化政府監控及銀行監管，要求買家交存的訂金、首期及按揭貸款等，全部通過監測專戶存入監管帳戶，對資金流向全程監測。