【供應鏈危機】豐田少賺18%　Lucid全年產量料砍半

供應鏈問題續困擾全球車企。日本豐田汽車截至6月底止首財季淨利潤按年下跌17.93%至7,368.2億日圓(約432億港元)，主因供應限制和原材料價格上漲，導致銷量下滑。至於有「特斯拉（Tesla）殺手」之稱的電動車初創企業Lucid，亦同樣受到挑戰，要將全年產量預測砍半。

豐田收入雖增加7%，錄8.49萬億元日圓，但營運利潤卻減41.98%，至約5,786億元。該企指，日圓貶值貢獻1,950億日圓的利潤，但原材料價格飆升帶來3,150億日圓的負面影響，疫情封鎖措施和愛知縣供水短缺也影響了生產。集團維持今財年營運利潤2.4萬億日圓預測，惟仍低於市場預期。

另邊廂，外媒引述Lucid表示，旗下首款電動車Lucid Air的預購量超過3.7萬輛，但今年次季僅交付679輛。由於今季生產仍具挑戰性，尤其Lucid的物流系統讓供應鏈、物流問題變得更複雜，將全年產量目標削最多57.14%至6,000到7,000輛區間，為該企今年來第二次降低產量預測。

花旗分析員Itay Michaeli指出，Tesla目前市值被高估，並對其自動駕駛技術和經濟前景有疑慮，重申「賣出」評級，目標價較現價水平折讓超過一半。