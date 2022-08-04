大型屋苑成交再穿「4球」 金獅花園一房戶370萬易手

二手樓價回落，大型屋苑成交價再跌破「4球」。大圍金獅花園一房單位，剛以370萬元轉手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角天順樓頂層單位，實用面積約409方呎，連約350方呎天台，兩房設計，成交價700萬元，呎價約17,115元，單位原先叫價750萬元，減價50萬元成交，減幅約6.7%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角和富中心17座高層C室，實用面積約861方呎，套三房間隔，望海景，成交價約1,400萬元，呎價約16,260元，新買家為區外換樓客。

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九龍區

●美聯陳偉倫指，大角咀利奧坊．曉岸1座中層C室，實用面積約256方呎，一房間隔，吸引用家承接，單位原先叫價590萬元，後降價30萬元，減幅5.1%，呎價約21,875元，原業主於2016年5月以約466.6萬元購入，轉手帳面獲利93.4萬，升值約兩成。

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新界區

●美聯羅航星稱，大圍金獅花園2期金冠閣中低層3室，實用面積約282方呎，一房間隔，剛售370萬元，呎價約13,121元，同類型較高層單位上月曾售446萬元，樓價已見回落，原業主1996年6月以110萬元購入，帳面仍賺260萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧透露，馬鞍山雅濤居2座中層B室，實用面積約785方呎，三房間隔，望海景，叫價1,280萬元放盤，放盤3個月，減150萬至1,130萬元成交，減幅約11.7%，呎價約14,395元，原業主於2019年10月以1,150萬元購入，帳面蝕20萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園5座中層H室，實用面積約696方呎，兩房加儲物室間隔，望內園景，最終以980萬元沽售，呎價約14,080元，原業主於2016年8月以939萬元購入，持貨約6年帳面獲利41萬元，期內升值約4%，扣除使費近平手離場。

●中原黎宗文表示，沙田第一城32座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤時開價約780萬元，其後減至720萬元，日前議價後以660萬元易手，呎價約14,634元，原業主則於2014年以475萬元購入，持貨約8年帳面獲利約185萬元。

●中原黎宗文指，沙田濱景花園5座中層E室，實用面積約563方呎，三房間隔，開價約850萬元，日前議價後以818萬元易手，呎價約14,529元，原業主則於1997年以436萬元購入，持貨約25年帳面獲利約382萬元，單位升值約87.6%。

●中原陳韻兒稱，火炭駿景園8座高層H室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，開價約1,500萬元，議價後以1,438萬元售出，呎價約13,840元，新買家為用家。

●中原王勤學透露，元朗區8月份暫錄約7宗二手買賣，包括御豪山莊6座高層C室，實用面積約656方呎，套三房間隔，叫價750萬元，議價後減價50萬元，以700萬元易手，呎價約10,671元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門滿名山滿庭8座高層D室，實用面積約603方呎，兩房間隔，享山景，放盤兩個月，減價22萬元，獲買家以718萬元承接，呎價約11,907元，原業主於2016年7月以約703萬元購入，持貨約6年帳賺15萬元，或微升約2%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣藍澄灣1座中高層E室，實用面積約690方呎，套三房間隔，原先叫價910萬，最終以848萬元易手，呎價約12,290元，原業主於2017年3月以約703萬元購入，持貨約5年帳面獲利約145萬元，物業升值約21%。

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