【前途未卜】傳大股東軟銀狂掟阿里　今年已套現1716億

或失阿里董事會席位

報道指，軟銀已透過一系列複雜的衍生產品合約的方式「變相沽貨」，在即時套現之餘暫時保有股份的投票權，並且在一定時間內能夠選擇買回阿里股票。透過這種方式，軟銀實際上已累售逾半阿里持股，惟要待這些合約結算後才會透過監管文件披露。自去年10月以來，其對外公布持股比例已從24.8%，降至7月中旬的23.9%。假如軟銀進一步減持，其或不再保有阿里董事會的席位。

阿里周四亦公告了新的董事會變動消息，包括委任希慎興業集團執行主席利蘊蓮、安永會計師事務所中國前主席吳港平為董事會獨立董事，於8月4日起生效。另外，獨立董事董建華於今年任期完結後，將離開董事會。

事實上，軟銀減持阿里、人事變動等消息對市場而言也許只是漣漪，因為中國平台經濟企業正遭受更為廣泛而嚴峻的衝擊。盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝指出，地緣政治風險加劇、中概股退市風波、新修訂的《反壟斷法》等多重負面，正困擾着各大平台企業。

黃氏指出，中美雙方目前尚未就中概股監管問題達成任何協議，隨着近日台海局勢導致中美衝突升級，中方愈來愈不可能讓步，尤其是對一些有擁大量「敏感數據」的平台企業。隨着中概股退市風險上升，或引發市場拋售。海外投資機構亦持有大量中國平台股，當機構調整對中國股票倉位比例時，亦會令沽壓加劇。

中央傾向扶持小企業

另邊廂，內地新修訂的《反壟斷法》強調防止大企業收購初創公司以消除競爭的做法，並加強監管權力、提高罰則。他認為，新規反映監管機構似乎傾向於犧牲大型平台，扶持小型企業，例如在自今年4月以來，國家新聞出版署累計批出了241個網絡遊戲版號，惟大多數獲批的遊戲都是來自規模較小的公司。