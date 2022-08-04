西貢十四鄉大型發展項目上月申請賣樓花涉773伙

●地政總署：7月兩個住宅項目申請預售樓花

據地政總署資料，截至7月底待批預售樓花同意書的住宅項目有41個，待批單位為20,222伙，為7個月最少。

新地副董事總經理雷霆表示，十四鄉項目仍處於發展前期階段，預計取得預售樓花同意書需時，初步估算最快在2024年方可推出發售。

●NOVO LAND第1A期周六次輪銷售 超購逾37倍

此外，項目與SmarTone合作，單位預先配置全方位智能家居平台。SmarTone商業市場部總管梁文畧表示，住戶可以自訂配備各種智能家居設備，如燈掣、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電，以手機應用程式操控，亦配置入牆式Wi-Fi 無線上網系統。

●ONE INNOVALE-Archway暫錄7000票 超額認購21倍

林達民又指，ONE INNOVALE打造總面積廣逾3.6萬方呎的住客會所「Club Innovale」，共設有3層，並以「GALLERY IN THE PARK」為設計意念，提供多達約30項的多元化完善設施。而戶外園林面積逾6萬方呎，提供自然愜意環境，並以「健康生活」的發展理念。

●星凱‧堤岸新銷售安排共售出28伙 套現約3.2億元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸再有新部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該盤自推出新銷售安排以來，已沽出28伙，成交價介乎569.6萬至2,112.9萬元，呎價介乎約17,858至24,000元，套現約3.2億元，平均呎價約20,673元。項目累售861伙，佔可供發售單位約7成，套現逾86億元。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，項目於本周末再有活動舉行，周六將舉辦乾花相架工作坊，而周日則請來運動教練，教授修身及舒緩痛症方法。

●林海山城料短期開售 呎價將參考九龍區豪宅

香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，項目考慮提供多種付款方式及財務按揭優惠，包括90天現金付款計劃，首期為樓價5%。同時提供一按及二按貸款計劃，年期最長20年，其中一按最高貸款額為樓價85%，首24個月息率為最優惠利率(P)減2.5厘，二按上限貸款額則為樓價30%，首24個月息率為P減2.25厘。