西貢十四鄉大型發展項目上月申請賣樓花涉773伙
2022年08月04日 21:29
東網電視更多新聞短片
陸續有新界大型住宅項目醞釀登場，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉大型發展項目，項目第1A期上月申請賣樓花，涉及773伙。而周六(6日)展開首輪銷售的恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，截至今晚8時收逾7,000張入票，超額認購21倍。
●地政總署：7月兩個住宅項目申請預售樓花
再有新界大型發展項目部署推出，地政總署資料顯示，7月份有兩個住宅項目入紙申請預售樓花，合共1,154伙。包括新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路大型發展項目，其中第1A期上月申請賣樓花，涉及773個單位。
此外，7月份亦有兩個項目獲准銷售樓花，包括會德豐地產、嘉華國際(00083)及中國海外發展(00688)合作的啟德PARK PENINSULA承豐道15號項目第1期，提供1,017伙。另外，同期獲批預售的恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，涉及603伙。
據地政總署資料，截至7月底待批預售樓花同意書的住宅項目有41個，待批單位為20,222伙，為7個月最少。
新地副董事總經理雷霆表示，十四鄉項目仍處於發展前期階段，預計取得預售樓花同意書需時，初步估算最快在2024年方可推出發售。
●NOVO LAND第1A期周六次輪銷售 超購逾37倍
新盤市場繼續聚焦新界大型新盤，新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期認購情況踴躍。新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於周六(6日)展開次輪銷售，截至昨日累計錄逾1.3萬張入票，對銷情充滿信心，會視乎銷情考慮未來銷售部署，第三輪賣樓有機會於下周進行，不排除盡推餘下單位。以次輪價單形式發售336伙計，超額認購逾37倍。
此外，項目與SmarTone合作，單位預先配置全方位智能家居平台。SmarTone商業市場部總管梁文畧表示，住戶可以自訂配備各種智能家居設備，如燈掣、冷氣機、窗簾、感應器或其他智能家電，以手機應用程式操控，亦配置入牆式Wi-Fi 無線上網系統。
●ONE INNOVALE-Archway暫錄7000票 超額認購21倍
恒基地產(00012)發展粉嶺北ONE INNOVALE-Archway快將發售，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至今天晚上8時，項目已收逾7,000張入票，超額認購21倍。截至下午佔約15%為大手客，而項目特色單位已接獲不少查詢，正積極考慮以招標形式發售，該盤將於明天12時截票，同日下午6時公布抽籤結果。
林達民又指，ONE INNOVALE打造總面積廣逾3.6萬方呎的住客會所「Club Innovale」，共設有3層，並以「GALLERY IN THE PARK」為設計意念，提供多達約30項的多元化完善設施。而戶外園林面積逾6萬方呎，提供自然愜意環境，並以「健康生活」的發展理念。
●星凱‧堤岸新銷售安排共售出28伙 套現約3.2億元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸再有新部署。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該盤自推出新銷售安排以來，已沽出28伙，成交價介乎569.6萬至2,112.9萬元，呎價介乎約17,858至24,000元，套現約3.2億元，平均呎價約20,673元。項目累售861伙，佔可供發售單位約7成，套現逾86億元。
中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍補充，項目於本周末再有活動舉行，周六將舉辦乾花相架工作坊，而周日則請來運動教練，教授修身及舒緩痛症方法。
●林海山城料短期開售 呎價將參考九龍區豪宅
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城快將招標發售，希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，短期內會上載銷售安排，預計首批推出50多個單位，以分層標準戶為主，亦會考慮加入特色戶及洋房單位，呎價參考九龍區豪宅。
香港興業國際集團業務拓展及市務總經理林紅表示，項目考慮提供多種付款方式及財務按揭優惠，包括90天現金付款計劃，首期為樓價5%。同時提供一按及二按貸款計劃，年期最長20年，其中一按最高貸款額為樓價85%，首24個月息率為最優惠利率(P)減2.5厘，二按上限貸款額則為樓價30%，首24個月息率為P減2.25厘。