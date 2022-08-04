美股個別發展　尚乘數科股價曾跌11%

再有大行警告近期美股升勢短暫，另美國就業數據差過預期，美股個別發展，道指周四(4日)早段跌87點，至32,724點；標指跌3點，至4,152點；以科技股為主的納指升26點，至12,694點。港股外圍方面，恒指夜期現報20,287點，升146點，高水113點。

上周首次申領失業救濟人數增加6,000人，至26萬人，符合預期；截至前周持續申領人數則大幅增加4.8萬人，至141.6萬人，高過預期的138.3萬人。另美國6月貿易赤字降至796億美元，少過預期。

高盛表示，欠缺清晰正面的宏觀勢頭下，股市目前的暫時反彈，將為下一次下行帶來更多風險，而非熊市完結的信號，強調宏觀經濟數據的重要。

投行Sanford C. Bernstein亦警告，即將出現的企業盈利下滑將拖累股市表現，其模型顯示，企業毛利將按年下降15至20%。

企業消息方面，在美上市的港產公司尚乘數科自上月中上市以來，股價累升逾60倍。長江集團澄清，旗下公司沒有直接持有尚乘數科之股權，亦與該公司沒有任何業務往來。現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表，該集團亦沒有參與尚乘集團的營運，並對尚乘集團之任何業務及計劃一無所知。

尚乘數科之母公司為尚乘集團，長江集團於接近10年前已經出售絕大部分權益，現在僅剩餘當時未一併出售之不足4%極小量權益，並正洽談出售。尚乘數科股價曾跌11.36%。

據報Facebook母公司Meta將發行公司債，並已委託摩根士丹利、摩根大通、美國銀行和巴克萊安排與潛在投資者進行電話會議，其股價曾升0.71%%。

全球第一大穀物早餐製造商家樂氏公司(Kellogg's)截至7月2日止第二財季收入按年增8.69%至38.64億美元；惟純利倒退14.21%至3.26億美元。該企上調內生淨銷售增長最多4個百分點，至7至8%，主要料受惠零食和新與市場收入帶動，其股價曾升2.06%。