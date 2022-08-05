東方日報B1：阿里收入跌　上市後首見　次季核心少賺三成

細看各分部，收入貢獻近四成的中國零售商業客戶管理，期內收入按年跌10.11%至722.63億元，主要原因是4、5月內地疫情反覆令供應鏈及物流中斷，拖累淘寶及天貓的線上實物商品GMV(平台交易總額)季內錄得中單位數下跌，取消訂單有所上升。不過，自5月下旬起物流逐漸恢復正常，加上「天貓618」購物節的推動下，目前GMV已正在恢復。

主席兼首席執行官張勇亦表示，踏入7月後GMV復甦的趨勢仍然持續，惟同時提到一些宏觀環境的負面因素，包括中國居民整體消費支出可支配收入比例下跌，城市下跌幅度更大，反映消費意欲仍未完全恢復；上季度淘寶、天貓的整體增長亦不及社會零售總額平均增速；不同特色的電商「競爭此起彼伏，激烈而殘酷。」

他表示，未來將不再主力追求用戶規模的增長，又稱阿里的優勢在於過去多年建立的「用戶心智」效應，不用額外花錢也能吸引消費者。他續指，將善用資金儲備，投入及物流、售後服務等關鍵環節的用戶體驗；降低成本並持續提升經營效率。

內地業務收入倒退之際，阿里的國際業務表現亦明顯疲軟。受到歐盟稅收政策的改變，加上歐洲貨幣貶值，俄烏衝突及區域市場疫情緩解的影響，上季國際零售商業收入按年倒退2.55%，並拖累整體國際商業收入增長放緩至1.63%，增速較前一季回落5.22個百分點。

雲業務上季收入按年增長10.18%至176.85億元，主要由金融服務、公共服務及電訊行業所驅動，非互聯網行業的客戶收入佔比53%，按年上升逾5個百分點，惟經調整EBITA(除息、稅及攤銷前盈利)按年下跌27.35%。張勇表示，未來產業數碼化將會是雲業務的增長重點，惟仍要視乎整體經濟環境的變化。EBITA層面，本地生活服務虧損按年縮窄36.18%至30.44億元，創新業務則按年多蝕32.3%至18.96億元。

阿里上季整體權益法核算投資損失為34.8億元，雖然螞蟻集團帶來了37.17億元的投資收益及39.45億元的現金股息收入，惟仍遭其他投資損失所抵銷。集團上季共斥資約35億美元回購，6月底還有120億美元的額度。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，阿里股價早已反映多數不利消息，惟其重返「紅底股」的過程可能仍會充斥波動。他指，阿里業績明顯優於市場預期，此前市場對其業務表現過分憂慮。雖然軟銀減持、經濟增長放緩等負面影響仍未消退，惟下半年表現不宜看得太淡。