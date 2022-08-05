道指跌85點　紐油創半年收市新低

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.75；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.7516；美元兌日圓處132.7；歐元報1.0249，英鎊報1.2159。金價穩企1,793.35美元。布油升至93.61美元，紐油跌至87.91美元。比特幣跌1.5%報2.26萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加6,000人，至26萬人，符預期；截至前周持續申領人數則大幅增加4.8萬人，至141.6萬人，高過預期的138.3萬人。

●美國6月貿易赤字降至796億美元，少過預期。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,130點，跌44點或0.22%。

●即月恒生指數夜期收報20,201點，升60點，高水27點，成交19,342張。

●高盛策略師Cecilia Mariotti在報告中指，若沒有明顯信號顯示宏觀動能轉向積極一面，短暫的風險偏好回升可能其實會加大股市再度下跌的風險，而非表明熊市要結束。

●外媒報道，英倫銀行(英國央行)行長貝利表示，英鎊的下跌目前「不是危機」，指決策者正在觀察匯率及其他指標，以評估經濟前景。

●紐約9月期油收報每桶88.54美元，跌2.12美元或2.34%，創半年收市新低；布蘭特10月期油收報每桶94.12美元，跌2.66美元或2.75%。

●紐約12月期金收報每安士1,806.9美元，升1.7%，創近1個月收市新高。

●英國富時100指數收報7,448點，升2點或0.03%；法國CAC指數收報6,513點，升41點或0.64%；德國DAX指數收報13,662點，升75點或0.55%。