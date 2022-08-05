【高盛推介】比亞迪、吉利高位整固 兩手準備部署
2022年08月05日 10:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周四(4日)重上290港元水平，升約2.5%，周五(5日)早段曾上試300元大關，唯高開後倒跌。現報292.4元，跌約0.9%。比亞迪公布，上月汽車產量達163,358輛，按年升173.9%。有券商料比亞迪今年銷量可達到190萬輛，重申「買入」評級。
吉利汽車周四突破18元水平收市，升約3.6%，周五高開後倒跌。現報17.86元，跌約2%。有券商料吉利今年下半年汽車總銷量達91.2萬輛，按年增長30%。該行給予「跑贏大市」評級。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周二(2日)及本周三(3日)共錄得約700萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約350萬元。
吉利方面，周四流入牛證的資較集中在16元收回區域的近牛。過去2個交易日共錄得約570萬元資金流入淡倉，並見周四流入熊證的資金集中在20元收回區域的產品。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價280至380元間、1個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(18110)。高槓桿選擇可留意比迪購(20033)。牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(62246)，與現價有約10元收回距離。
比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、行使價280至380元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購20033，行使價409元，2022年12月8日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。
比迪牛62246 ，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，高槓桿近牛。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿。
比迪沽19926，行使價248.68元，2022年12月5日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。
比迪熊59403，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
吉利購21642，行使價22.27元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿、低街貨。
吉利牛64037，收回價16元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率6.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉利沽22493，行使價15.26元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨。
吉利熊67035，收回價20元，行使價20.5元，換股比率50，槓桿比率6.9倍，熱門、相近收回價熊證中槓桿最高。
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