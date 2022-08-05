【高盛推介】阿里業績勝預期 股價回調
2022年08月05日 11:42
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴日前發力急彈，過去兩日累計升逾9%，並在周四(4日)收市後公布截至今年6月底止的首財季業績。期內收入達2,055.55億元人民幣，按年保持穩定。非公認會計準則淨利潤達302.52億元人民幣，按年跌30%。及後有券商指阿里業績勝預期，維持「跑贏大市」評級。此外，阿里主席兼首席執行官張勇指，阿里經營狀況在6月時見到向好迹象，並料今月表現會持續改善。阿里周五(5日)早段高見95.65港元後隨即倒跌，現報92.2元，跌約2.9%。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約6,720萬元資金流入好倉，並見周四流入牛證的資金較集中在84元收回區域的產品。
淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,850萬元，並見周四流入熊證的資金中，有部分留意110元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的活躍條款選擇可留意低街貨阿里購(18563)。高槓桿選擇可留意高敏感度阿里購(21826)。貼價選擇可留意阿里購(15023)。此外，投資者可考慮部署槓桿較高的牛證，但需注意收回風險。近牛選擇可留意阿里牛(64028)，遠牛選擇可留意阿里牛(62294)，與現價有約4及7元收回距離。
阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.0倍，活躍條款、低街貨。
阿里購21826，行使價114.98元，2022年10月27日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、高敏感度。
阿里牛64028，收回價88元，行使價86元，換股比率100，槓桿比率13.0倍，相近收回價近牛中街貨最低。
阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率9.0倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。
阿里熊63545，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，近18元收回距離熊證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。