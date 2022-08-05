【高盛推介】阿里業績勝預期　股價回調

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴日前發力急彈，過去兩日累計升逾9%，並在周四(4日)收市後公布截至今年6月底止的首財季業績。期內收入達2,055.55億元人民幣，按年保持穩定。非公認會計準則淨利潤達302.52億元人民幣，按年跌30%。及後有券商指阿里業績勝預期，維持「跑贏大市」評級。此外，阿里主席兼首席執行官張勇指，阿里經營狀況在6月時見到向好迹象，並料今月表現會持續改善。阿里周五(5日)早段高見95.65港元後隨即倒跌，現報92.2元，跌約2.9%。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日共錄得約6,720萬元資金流入好倉，並見周四流入牛證的資金較集中在84元收回區域的產品。

淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,850萬元，並見周四流入熊證的資金中，有部分留意110元收回區域的遠熊。

阿里購18563，行使價105元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.0倍，活躍條款、低街貨。

阿里購21826，行使價114.98元，2022年10月27日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、高敏感度。

阿里牛64028，收回價88元，行使價86元，換股比率100，槓桿比率13.0倍，相近收回價近牛中街貨最低。

阿里牛62294，收回價85元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率9.0倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里沽17851，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。

阿里熊63545，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，近18元收回距離熊證。

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