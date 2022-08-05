二手樓價指數連跌3星期　創18周新低

中原城市領先指數最新報177.43點，創18周新低(2022年3月低見177.34點)，按周跌1.17%，跌幅22周以來最大跌幅，指數連跌3周共約2%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.15點，創79周新低(2021年1月低見177.59點)，按周跌1.33%，跌幅88周以來最大。CCL(中小型單位)報176.54點，創76周新低(2021年2月低見176.20點)，按周跌1.23%，跌幅22周以來最大。CCL(大型單位)報181.86點，創15周新低(2022年4月低見181.31點)，按周跌0.90%，跌幅4周以來最大。

四大整體指數齊跌3周，是22周以來首見。近3周，CCL累跌2.00%，CCL Mass累跌2.25%，CCL(中小型單位)累跌2.12%，CCL(大型單位)累跌1.45%。樓價調整幅度擴大，CCL結束早前7周於180點到182點窄幅爭持。

四區方面，新界西CCL_Mass報165.30點，創74周新低，按周跌2.1%，跌幅19周以來最大。九龍CCL_Mass報169.84點，創76周新低，按周跌1.9%，跌幅18周以來最大。港島CCL_Mass報181.84點，創18周新低，按周跌0.73%，連跌3周共1.96%。新界東CCL_Mass報192.40點，按周跌0.03%，連跌2周共0.28%。