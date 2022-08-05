【產經直播】港股買賣兩閒　股民點應變？

港股連升3日，恒指周五(5日)反覆靠穩，交投淡靜，高低波幅僅187點，收市報20,201點，升27點，成交僅851億元。港股成交縮水，恒指二萬關勢危？股民應靜觀其變？

市場擔心經濟衰退，重挫國際油價，紐約期油自俄烏衝突以來首次跌穿90美元，油價跌浪剛開始？抑或仍處於區間上落？

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