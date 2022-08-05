【產經直播】港股買賣兩閒 股民點應變？
2022年08月05日 16:16
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港股連升3日，恒指周五(5日)反覆靠穩，交投淡靜，高低波幅僅187點，收市報20,201點，升27點，成交僅851億元。港股成交縮水，恒指二萬關勢危？股民應靜觀其變？
阿里巴巴(09988)雖然交出一份較市場預期理想業績，雖然亦有大行支持，當中瑞信發表報告指出，阿里巴巴季績達標，重申目標價161元不變，仍是行業中首選股，但阿里股價仍然要跌逾2%，市場對股份仍然信心不足？股價重上紅底仍有難度？
市場擔心經濟衰退，重挫國際油價，紐約期油自俄烏衝突以來首次跌穿90美元，油價跌浪剛開始？抑或仍處於區間上落？
台海局勢緊張，內地實施反制措施，暫停對台出口天然砂，預料影響台灣半導體產業，加上早前美國通過嘅晶片法案，內地晶片「國產化代替」有望進一步落實，刺激中芯(00981)及華虹(01347)股價已經三連升，依家追晶片股仲嚟得切？
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