金價上試千八美元 道期升64點
2022年08月05日 16:19
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美匯指數報105.91；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7520；美元兌日圓報133.24；歐元處1.0228；英鎊報1.2148。金價報1,787美元。油價向好，布油報94.91美元，紐油企89.28美元。比特幣企2.3萬美元。道指期貨升64點。
●市後關注點
-20:30 美國7月新增非農就業職位；美國7月失業率
-20:30 加拿大7月失業率
●恒生指數全日收升27點或0.14%，報20,201點；國企指數升22點或0.33%，報6,902點；恒生科技指數升34點或0.79%，報4,415點。主板成交約851億港元。科網股ATMXJ個別發展，美團跌0.16%，小米升0.82%；而騰訊及阿里巴巴各跌1.41%及2.21%，京東跌0.2%。https://bit.ly/3p1vasA
●滬綜指重上3200點，外資淨買入29億人幣。https://bit.ly/3zYtshY
●傳滴滴擬引入國企股東，冀徹底擺脫監管風險。
●印度央行加息0.5厘。
●菲律賓通脹率升至6.4%，創近4年高位。
●《沽注一擲》現實主角憂經濟，警告市場愚蠢行徑重現。
●港元隔夜息回軟，1個月拆息續升至1.46149厘。
●Meta在港推出IG數碼收藏品功能，用家可分享NFT。
●全球晶片銷售連續6個月放緩，經濟衰退難逃？
●澳洲央行：料CPI下季見頂，另降全年GDP增速預測。
●通脹所累，第二季全球個人電腦市場出貨量跌14%。
●二手樓價指數連跌3星期，創18周新低。