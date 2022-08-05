置富產業信託：旗下上半年商場收租業務續租率達81%
2022年08月05日 18:11
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裁趙宇（左）、孔元真
消費券派發在即，勢推動本港商場零售市道。專注於商場收租業務的房託基金置富產業信託(00778)表示，上半年續租率達81%，下半年則還有16至17%租約到期，部分租戶有加價空間。而上半年地產、超市、街市等商戶營運表現較好，料下半年這類型租戶表現繼續跑出。
該基金執行董事及行政總裁趙宇表示，隨着第二季本港社交距離措施放寬，旗下商場人流和停車場時租收入均錄上升，4月分別按月增20%和逾40%。
此外，商戶3月生意額按月明顯改善，上一輪消費券帶動商戶生意額平均增長30至40%，料8月開始派發消費券，有助生意額再向上，對下半年零售市道審慎樂觀。
她又指，另集團在現金流壓力放緩下，恢復100%派息比率，未來將會繼續審視公司業績表現、財務狀況、現金流，以及風險管理等因素定斷。
目前港府尚未有明確通關時間表，趙氏期望通關後，受惠旅客購買力強勁，能刺激本地經濟，利好租戶營商環境。
至於上半年續租租金調升率，負增長情況已維持逾2年，上半年則按年收窄，目前已收窄至單位數負增長水平，隨着本港疫情進一步受控，續租租金負增長有望再收窄，甚至錄正增長。
為緩沖加息周期下的利率風險，該企於去年底將借貸組合中的對沖比率提升至70%，將繼續審視利率走勢，有需要時再調整對沖比例。