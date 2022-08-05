世界糧食價格7月跌幅2008年以來最大　惟危機未除

外媒報道，隨着烏克蘭推進糧食的重新出口，圍繞穀物和植物油供應的擔憂有所緩解，全球糧食價格創2008年以來的最大跌幅。

聯合國的一項世界糧食價格指數7月大跌了近9%。該指數跌至了1月以來的最低水平，也就是在俄羅斯封鎖烏克蘭港口之前。俄烏戰爭導致糧食價格升至紀錄高位；烏克蘭是糧食出口大國。

這項指數已經連續第4個月下跌，給面臨日益嚴重的生活成本危機的消費者帶來些許喘息；這場危機已經波及到能源、交通等各個領域。不過，價格依然高企，給低收入家庭帶來壓力，同時令全球飢餓現象有所惡化。

莫斯科和基輔達成協議，重新開放基輔港口後，首艘船舶駛離敖德薩，上月小麥和玉米價格有所緩和。但是協議達成兩周後，仍有大量挑戰需要克服，才能加大出口量。周五，又有3艘運載穀物的船舶離開了烏克蘭的港口。

糧農組織在一份聲明中稱，阿根廷和巴西的季節性供應增加，也幫助緩解了價格壓力。

聯合國的這項指數追蹤原物料的出口價格，不包括零售加價，因此雖然對消費者來說是一個更令人鼓舞的信號，但他們所面臨的價格依然高企。非洲薩赫勒地區正經歷十年以來最嚴重的糧食安全危機，非洲大陸各地數千萬人面臨飢餓。

事實上，俄羅斯農業部長最新透露，認為糧食收成可能達不到1.3億噸，俄羅斯可能會減少在當前農業年度5,000萬噸糧食出口計劃，但國內市場不會發生變化。