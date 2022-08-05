全球鬥搶天然氣　中東靠唔住　今年冬季歐洲難捱

本周已累跌逾一成的紐約期油周五續偏軟，低見每桶87.79美元，跌0.8%，繼續低於俄烏開戰前水平；布蘭特期油亦跌0.5%，報93.6美元。然而，市場預計油價再跌空間有限，主因全球供應仍短缺、歐亞天然氣搶購潮激化，以及全球最大石油出口國沙特阿拉伯逆勢將9月出口至亞洲的油價調升至創紀錄水平，反映需求強勁。至於現貨金價則有望因基金大戶回流而短期衝上1,900美元關口。

產油國閒置產能或已耗盡

高盛認為，歐美國家陷入了「死胡同」，一方面對俄羅斯實施能源制裁，另方面又希望包括俄國在內的石油輸出國組織及盟友(OPEC+)增產。然而，愈來愈多迹象顯示，OPEC+之所以一直拒絕配合西方增產，或許真的是無油可增。該行分析，目前OPEC+的產能處於20年低位，料每天只能增產100萬桶，閒置產能基本已被耗盡，故判斷全球能源危機短期根本無法解決，西方有可能面臨困難的冬天。國際能源機構(IEA)數據亦顯示，中東的閒置產能已降至「極微」水平，約為每天200萬桶，僅佔全球需求2%。

目前更嚴峻的是亞洲也因台海關係緊張而要與歐洲搶氣。據最新報道稱，因應台海局勢生變，全球第二、第三大液化天然氣進口國日本和南韓等亞洲國家開始爭先囤積冬季及明年的供應。有亞洲天然氣公司的行政總裁透露，雖然天然氣進口國通常在夏季囤積冬季天然氣，但為了確保今年底至2023年期間供應如常，今年的囤積行動早於往常。另有業界指出，日韓公司正簽訂大規模的長期液化天然氣採購合同，希望今年11和12月，以及明年一月的價格穩定。因此，從今年到明年首季，市場將看到天然氣爭奪戰，歐亞會爭相抬高價格。目前搶氣戰況可謂十分誇張，舉例亞洲長期合同的交易者可終止現有合同，支付違約金，再把氣轉售到歐洲，仍可獲利。

就此，德國最新透露政府已同意導入一項稅收計劃，從10月起到明年4月1日對天然氣用戶加徵稅款，冀藉此協助天然氣供應商抵抗進口價格飆升的衝擊，實際徵稅規模將在8月中旬公布。

近日在全球紛亂下，金價重拾強勢，現貨金價周五見每安士1,793.9美元。外匯交易商OANDA指出，現貨金價短期或邁向1,900美元關口。「圖表派」則引述近日黃金期貨未平倉合約不斷增加，估計是好友佔優，在此背景下，現貨金價料先收復1,800美元關口，再上望1,814美元。

黃金ETF 3個月走資351億

事實上，金價或在7月底已見短期底部。世界黃金協會周五公布，全球7月黃金交易所買賣基金(ETF)連續3個月出現淨流出81噸，約值45億美元(約351億港元)，較6月加速且為去年3月以來最勁。當月除亞洲外，所有地區均淨流出，以北美淨流出50.3噸最多，主要受最大型及流動性強的美國基金主導；歐洲基金持倉減38.1噸，主因英國基金減持，兩者皆料與央行大幅加息有關。相比之下，亞洲基金7月對黃金需求強勁，出現淨流入8.1噸，並扭轉上半年淨流出的情況，持倉增加均來自中國，或與股市下挫有關。

協會指出，儘管全球黃金ETF近數月接連錄淨流出，惟年內仍淨流入153噸，約值103億美元，幾乎抵銷去年的淨流出量，7月底總持倉量3,708噸，約值2,090億美元，按年增5%。自7月底聯儲局議息後美元回落，加上近期避險情緒升溫，凸顯市場對黃金有持續戰略需求，可能有利金價。