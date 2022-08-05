【勁蝕個案】維港頌四房海景戶5250萬沽　5年蝕600萬

二手市場再錄「勁蝕」個案。北角維港頌四房海景大單位，剛以5,250萬元沽出，約5年帳面貶值600萬元，較去年同類型成交價平近千萬。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達透露，北角維港頌1座低層B室，實用面積約1,595方呎，四房雙套及工人套房間隔，望維港海景，用家以5,250萬元購入，呎價約32,915元，原業主於2017年以5,850萬元買入，約5年帳蝕600萬元，對上2021年9月同類型單位曾售6,200萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角月明樓高層L室，實用面積約487方呎，三房設計，成交價588萬元，呎價約12,074元，原先叫價650萬元，減價62萬元成交，減幅約9.5%。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角柏蔚山2座低層B室，實用面積約832方呎，套三間隔，成交價約2,000萬元，呎價約24,038元，新買家為區外換樓客，原業主於2018年12月以約2,236萬元購入，持貨近4年帳面損失236萬元，期間貶值約11%。

●美聯蕭振邦表示，鴨脷洲南灣8座高層D室，實用面積約596方呎，套兩房間隔，獲買家以1,370萬元承接，呎價約22,987元，原業主於2010年8月以約993.2萬元購入，轉售帳面獲利約376.8萬元，物業升值約38%。

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九龍區

●中原黃惠霞稱，荔枝角美孚新邨8月至今暫錄得約3宗買賣，包括1期百老匯街2號低層A室，實用面積約885方呎，套三房間隔，今年1月以1,290萬元放售，期內多次調整叫價，至上月底減至1,100萬元獲洽，終售1,022.8萬元，呎價約11,557元。

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站柏景灣7座中層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望街景，以1,022萬元成交，呎價約21,931元，原業主於2011年1月以589萬元購入，持貨逾11年帳面獲利433萬元，單位期內升值約74%。

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園5期3座中層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享校園景及少海景，以776萬元成交，呎價約15,427元，原業主於2013年1月以575萬元買入，持貨9年半帳面獲利201萬元，單位升值約35%。

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新界區

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣8座中層A室，實用面積約778方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，以1,325萬元成交，呎價約17,031元，現時屋苑有約53個放盤，最低入場費由1,280萬元起。

●中原馬斯力表示，天水圍嘉湖山莊8月暫錄得兩宗買賣，其中麗湖居1座低層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，最初放盤叫價505萬元，因急於換樓，只放盤一星期，減至482萬元沽出，呎價約10,807元，低市價約5%。

●中原王勤學指，元朗區7月錄得74宗二手買賣，創兩年來單月新低，8月暫錄9宗，元朗RESIDENCE譽88第1座高層C室，實用面積約716方呎，套三房間隔，減價12萬元，以938萬元沽出，呎價約13,101元，原業主持貨約4年，帳面獲利88萬元。

●中原徐家倫稱，大埔滌濤山9座中層B室，實用面積約1,026方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，議價後連車位以1,168萬元沽出，呎價約11,384元，原業主於2002年以約430萬元購入單位，持貨約20年帳面獲利約738萬元。

●中原李嘉龍透露，大埔居屋大埔廣場4座中層F室，實用面積約422方呎，原則兩房改三房間隔，3月放盤時於已補價自由市場開價約550萬元，雙方議價後以505萬元易手，呎價約11,967元，新買家為上車客，原業主持貨約5年帳面獲利約17萬元。

●美聯張銘新表示，火炭麗峰花園連花園特色戶，實用面積約1,054方呎，套三房間隔，設約367方呎花園，外區租客為方便子女上學，決定由租轉買，斥1,125萬元連車位承接，呎價約10,674元。

●中原侯惠良指，沙田帝堡城8月暫錄兩宗買賣，屋苑2座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，放盤時開價約858萬元，雙方議價後以815萬元易手，呎價約14,899元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山嵐岸6座低層A室，實用面積約749方呎，套三房間隔，望池景及海景，單位放盤兩個月，叫價1,100萬元，減價45萬至1,055萬元獲買家承接，呎價約14,085元。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋錦豐苑D座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，未補價第二市場叫價670萬元，減幅約6.3%，獲居二買家以628萬元承接，呎價約9,736元。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城MALIBU第2A座極高層D室，實用面積約366方呎，一房間隔，開放式廚房，享海景，以765萬元易手，呎價約20,902元，原業主於2018年4月以642萬元購入，持貨約4年帳面獲利123萬元，單位升值約19%。

●利嘉閣陳昕指，將軍澳新都城2期6座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望內園景，原業主放盤叫價約710萬元，經多番議價累減約40萬元，終以約670萬元易手，折呎價約18,457元，新買家為外區家庭客。

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