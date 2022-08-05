全城矚目！屯門及粉嶺項目大戰周六上演
2022年08月05日 21:13
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新盤繼續火熱，全城矚目的新界盤大戰將於星期六(6日)上演，屯門及粉嶺項目推出的單位會否一Q清枱和發展商會否即日加推是關注點！
●飛揚第1期第3輪銷售沽約26伙
新界區新盤市場競爭激烈，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周五(5日)上午起於尖沙咀港景匯商場發售80伙，包括75伙以價單形式發售及5伙連天台戶招標出售。據市場消息指，最終即日沽出約26伙，套現約1.43億港元。
●沙田名日．九肚山單日暫沽8伙 套現約1.81億元
長實集團旗下沙田名日．九肚山，於周五(5日)起發售54伙。據悉，該盤暫沽約8伙，並套現約1.81億，其中一個特色戶成交呎價約27,495元。
●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway截收逾7800票
挾「北部都會區」發展概念推出的恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，首輪銷售今(5日)中午已經截票，最終接獲7,802張入票，按周六(6日)發售318伙計，超額逾23.5倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該項目用上AR擴展實景技術到廣告上，以吸引年輕準買家。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期截收逾1.85萬票
熱賣新盤，快將展開新一輪銷售。新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期，將於周六(6日)次輪發售348伙，包括336伙價單發售及12伙特色戶招標出售。次輪銷售單位於周五(5日)截票。發展商最新表示，經核數共接獲18,506張入票，當中包括400票為代理入票。按價單發售單位計，即超額認購逾54倍。
●日出康城凱柏峰II兩房售966.3萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的日出康城凱柏峰II，最新沽出2B座17樓D室，實用面積511方呎，兩房間隔，以966.3萬元成交，呎價約18,910元。
●荃灣西逸璟．龍灣下周二起招標出售3伙
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，上載最新銷售安排，落實將於下周二(9日)起招標發售3伙「鳳凰樓」。上述包括第1座17樓A室、1座17樓D1室及1座17樓G室，實用面積介乎522至928方呎。當中，面積最大為第1座17樓A室，採三房間隔。招標期為8月9日起至11月30日，期間每日上午10時招標，下午5時截標。