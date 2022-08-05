全城矚目！屯門及粉嶺項目大戰周六上演

新盤繼續火熱，全城矚目的新界盤大戰將於星期六(6日)上演，屯門及粉嶺項目推出的單位會否一Q清枱和發展商會否即日加推是關注點！

●飛揚第1期第3輪銷售沽約26伙

●沙田名日．九肚山單日暫沽8伙 套現約1.81億元

長實集團旗下沙田名日．九肚山，於周五(5日)起發售54伙。據悉，該盤暫沽約8伙，並套現約1.81億，其中一個特色戶成交呎價約27,495元。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Archway截收逾7800票

●屯門兆康NOVO LAND第1A期截收逾1.85萬票

●日出康城凱柏峰II兩房售966.3萬元

●荃灣西逸璟．龍灣下周二起招標出售3伙