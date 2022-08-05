加息預期升溫　美股道指挫228點

美國非農就業數據勝預期，令加息預期升溫，拖累美股受壓。道指跌228點，報32,498點；標指跌39點，報4,111點；以科技股為主的納指跌169點，報12,551點。港股夜期跌161點，報19,960點，低水242點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注聯儲局9月大手0.75厘的機率接近七成。

個股方面，電商巨頭亞馬遜宣布，以每股61美元的價格收購消費類機器人公司iRobot，這筆全現金交易價值約17億美元，包括iRobot的淨債務。亞馬遜股價跌1.34%，iRobot股價升19.38%。

外賣平台DoorDash第二季度每股虧損72美仙，而去年同期每股虧損30美仙；收入為16.1億美元，按年增長30%，超過預期的15.2億美元。季度市場訂單總額達到130.8億美元，按年增長25%，高於分析師估計的127.2億美元。DoorDash股價升3.13%。

Cloudflare上季收入按年增長54%至2.35億美元，並上調全年收入指引至9.68億至9.72億美元，超出預期。該公司股價升15.32%。