樓市弱勢削承接力　豪宅銀主盤慘成蟹貨賣唔出

息魔來襲，加上本港經濟持續低迷，豪宅銀主盤滯銷。今年市場僅錄逾7宗成交價逾三千萬元的同類成交，當中逾億元大額個案更只約3宗。同時，繼續有新增銀主放盤，其中，上月底西南九龍天璽日鑽璽一個高層單位，以約7,350萬元放售，令該類單位積存量高踞不下。

今年樓市氣氛明顯轉弱，二手豪宅銀主盤去貨速度落後大市。資料顯示，今年各類型物業銀主盤共錄約65宗成交個案，當中樓價3,000萬元以上豪宅成交，僅佔整體逾一成，反映該類單位成交速度緩慢。

最新錄得的一宗沙田御龍山大單位成交，中原陳韻兒指，該項目9座高層B室，實用面積約1,411方呎，四房連雙套房間隔，以銀主盤方式放盤，開價約3,100萬元，最後零議價售出，呎價約21,970元，新買家為用家。據了解，單位2012年成交價約2,440萬元，約10年帳面升值約27%。

此外，今年僅錄約3宗樓價逾億以上的二手豪宅銀主盤成交個案。其中山頂TWELVE PEAKS一幢雙號洋房，實用面積約4,241方呎，今年初以3.87億元登記售出，為本年最大額銀主盤住宅成交，呎價約91,252元，成交價比2015年購入價帳面貶值約23.5%。

其次是港島南貝沙灣一幢單號洋房銀主盤，實用面積約3,953方呎，上月中以3.63億元登記售出。據了解，上述兩宗成交原業主均為內地資金。

此外，現時市場上放售的各類型物業銀主盤仍逾150個，當中叫價逾3,000萬元的二手豪宅銀主盤數量佔逾10%，不過市場承接力薄弱。

不少同類單位在市場放盤逾一年都未能售出，其中中半山君珀高層複式B單位，實用面積約2,392方呎，早於去年7月初放售，現時叫價約1.554億元，呎價約64,967元。另一個大埔滌濤山單號屋連兩個車位，實用面積約2,216方呎，放售價約4,200萬元，於去年同月放盤。

此外，今年首季爆發第5波疫情，期間亦有不少大額豪宅銀主單位推出市場，當中包括6月新增一個逾億元銀主單位，為鴨脷洲南區左岸1座低層A室相連戶連兩個車位，單位實用面積約3,530方呎，叫價約1.38億元，呎價約39,093元。而上月底也新增西南九龍天璽日鑽璽高層B室連一個車位，銀主放盤價約7,350萬元，以單位實用面積約1,295方呎計算，呎價約56,757元。

另外，於今年6月底推出的紅磡海逸豪園17座低層相連C及D室銀主單位，實用面積約2,247方呎，叫價原先為5,200萬元，上月底已減價至5,000萬元，減幅約3.8%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，近日銀主盤數量未見大增，但加息陰霾下，準買家憂慮息口加幅及上升速度，令成交隨大市放緩，預期未來有機會重現年初時「積貨」的情況。

他又指，豪宅成交向來較中小型住宅少，尤其是大額豪宅，因買家多是投資者，或購入作「收藏」之用，但辣招稅令投資成本增加，加上現時經濟環境下，該類買家亦未必會將資金投放在樓市，加上內地買家大幅減少，都令該類物業買賣成交更少。

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明則稱，大額豪宅銀主盤有增加迹象，相信與上半年投資市場失利有關，金價及股市表現遜色，經濟環境未有大改善，而豪宅銀主單位議幅不多，令價格跌勢相對溫和，去貨速度較慢，預計未來一個月該類盤源仍有機會繼續增加，但估計第4季情況將會好轉。