美股個別發展　Cloudflare急漲27%

美國非農就業數據勝預期，令加息預期升溫，美股3大指數周五(5日)個別發展，道指收報32,803點，升76點或0.23%；標指收報4,145點，跌6點或0.16%；納指收報12,657點，跌63點或0.5%。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注聯儲局9月大手0.75厘的機率接近七成。

個股方面，電商巨頭亞馬遜宣布，以每股61美元的價格收購消費類機器人公司iRobot，這筆全現金交易價值約17億美元，包括iRobot的淨債務。亞馬遜股價全日跌1.25%，iRobot股價升19.1%。

外賣平台DoorDash第二季度每股虧損72美仙，而去年同期每股虧損30美仙；收入為16.1億美元，按年增長30%，超過預期的15.2億美元。季度市場訂單總額達到130.8億美元，按年增長25%，高於分析師估計的127.2億美元。DoorDash股價收市跌0.97%。

Cloudflare上季收入按年增長54%至2.35億美元，並上調全年收入指引至9.68億至9.72億美元，超出預期。該公司股價急升27.06%，收報74.24美元。