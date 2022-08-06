1周10大驚奇︰美國經濟似迴光返照　環球局勢兇險

美國上月就業數據異常強勁，惟市場對於經濟衰退的恐慌未有停止。更令人不解的是美股最近勢反彈，為何能夠在經濟危機四伏下持續。華爾街大行、投資老手亦紛紛警告股市尚未見底，而且經濟衰退基本上已成定局。各迹象均顯示，美國經濟正處於迴光返照的階段...

【1、美國明年七成機率陷衰退 股市反彈無道理】

美國國內生產總值(GDP)連續兩季收縮，陷入「技術性衰退」，惟最新公布的7月份就業數據出乎意料強勁，其中非農就業職位更大增52.8萬個，為市場預期的兩倍，意味聯儲局或繼續激進加息路徑。不過，收緊貨幣政策的代價或是經濟受損，華爾街投資名宿、大型企業舵手亦紛紛唱淡經濟前景，更有分析更估計美國明年有七成機率進入「真正衰退」，並很可能在首季發生。高盛認為，若經濟未能好轉，股市將迎來另一輪大跌。

事實上，聯儲局官員近日的言論亦愈見鷹派，反映激進加息仍是主流共識。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾直言，上季美國GDP倒退不過是消費增長放慢，不是連消費也倒退，應把聯邦基金利率提高至4厘以上水平，以壓抑通脹，並預期明年上半年將繼續收緊政策。

不過，「收水」最終仍很可能會犧牲經濟，世界首富馬斯克表示，未來很可能會看到經濟溫和衰退，持續期約為18個月。

瑞士百達財富管理宏觀經濟研究主管杜澤飛表示，聯儲局收緊貨幣政策的速度較預期快，導致金融環境急劇收緊，經濟活動持續放緩，包括房地產等對利率敏感的行業已遭重創，未來幾季還將繼續受到衝擊。他認為，商業庫存周期將逆轉，企業投資支出將下降，進一步拖累經濟活動，即使家庭消費可能依然強勁，但不足以抵銷其他環節的疲軟。

他續指，有關衰退的確切時間和嚴重程度仍存在不明朗因素，惟暫估計美國將於明年首季進入衰退，並以一系列廣泛的指標，推算出明年美國濟衰退的機會率已達七成左右，惟幅度與2008年金融海嘯相比將顯得「較為溫和」。

儘管加息預期仍在升溫，惟過去一個月美股卻出現了一輪不尋常強勁的反彈。電影《沽注一擲》主角原型、曾估中2008年金融海嘯的基金經紀Michael Burry警告，當前市場再展現「愚蠢」(Silliness)的特質，就如同2000年科網泡沫爆破前。他續指，正正是這種「愚蠢」把1929年、1968年、2000年、2008年後的牛市變成泡沫，最終令股市大跌。

高盛策略師Cecilia Mariotti警告，若無迹象顯示宏觀經濟環境轉好，近日股市的反彈恐加劇另一輪跌市的風險。因為若然最近兩個月的漲勢是出於交易員的投機行為，而非基本面所推動，情況會更具風險，因為這些交易員可能會突然「轉軚」迅速拋售股票。

【2、美股亂象叢生 乘尚數科市值曾達3.7萬億】

美國股市的泡沫情況異常嚴重，引發了許多亂象，比如此前市值一度飆至3.7萬億港元的乘尚數科(美股︰HKD)。尚乘數科為本港虛擬銀行天星銀行的投資方之一，為尚乘集團旗下公司。該公司自7月15日於美國紐交所掛牌以來，股價升勢相凌厲，更一度超越騰訊，成為全球市值第九大的公司。

不少專家都警告該股的價格已脫離合水平，此輪股價升勢背後無基本因素支撐，惟市場一於少理，甚至有不少散戶加入炒作行列。

被指與尚乘數科有關聯的長江集團亦急忙澄清，指旗下公司沒有直接持有尚乘數科之股權，亦與該公司沒有任何業務往來。尚乘數科之母公司為尚乘集團。長江集團於接近10年前已經出售絕大部份持有之尚乘集團權益 ，現在僅剩餘當時未一併出售之不足4%極小量權益；現正洽談出售這些股份。

【3、野村：若「台灣有事」 日本經濟損失將難以估計？】

本周另一焦點自然是台海局勢。美國眾議院議長佩洛西訪台觸發台海緊張，野村綜合研究所最新報告料，若「台灣有事」，日本國內生產總值(GDP)將萎縮1.8%。

野村執行經濟學家木內登英周四(4日)報告中推算，台灣若「出事」，將由三方面衝擊日本GDP，分別是日本對台灣的出口中斷、台灣半導體停止供日，以及日圓匯價率將升值10%，分別造成日本GDP下跌0.9%、0.48%和0.46%。

木內說，由於目前日本的潛在成長率估計介於0%至0.5%之間，若台灣有事，日本經濟有可能一口氣陷入衰退。

木內並稱，目前該報告僅估計貿易中斷的風險，若再考慮對中日貿易影響和對其他經濟體的連鎖效應等，「對日本經濟的打擊將難以計量」。

【4、麥樸思：中美緊張升級 美股未見底】

外媒報道，有「新興市場教父」稱號的著名投資者麥樸思(Mark Mobius)稱，美國眾議院議長佩洛西訪台將造成中美全方位緊張升溫，包括貿易、投資和教育等，同時會加劇兩國競爭，尤其在科技和軍事。

他提到美股即使在7月反彈，但仍認為投資者未來將面臨更多痛苦。他說：「美國聯儲局的持續加息可能會讓我們再面臨一波跌勢。我預期美國利率將升到非常高，意味許多企業會陷入麻煩，尤其那些沒有盈利且倚賴更多現金投入的科技股。」

他稱，除非看到市場完全投降，否則無法安心高呼股市已見底。

【5、阿南德又中！8月7日前東亞真的出事】

印度神童阿南德(Abhigya Anand)早於今年7月初預警，「由7月7日至8月7日」星相將釋放最凶負能量，提醒中國內地、日本、南韓及台灣都要小心，或有災難降臨。同時提醒下半年新冠疫情將反撲，動搖全球經濟，投資者需多加小心。

他當時已呼籲投資者環球市場不穩定，要特別小心，應見好就收，不可投機，否則將得不償失。結果恒生指數近日確實又一度跌穿2萬點。

至於8月7日後又如何？他當時已警告，最凶負能量過去不等如世界就和平，8月仍要留意3大兇險：包括世界地緣政治持續緊張、極端氣候災難，以及疫苗並非解決疫情的萬靈丹。

阿南德表示，世界經濟將變得動盪，高通脹帶來威脅，糧食及能源危機不容忽視，而黃金及白銀仍是非常重要的資產，若是以宏觀長遠角度來說，目前是投資黃金及白銀的最佳時機。

【6、滙豐：應當捨棄股票和國債 現金為王】

外媒報道，滙豐銀行策略師Max Kettner預計，今夏市場的反彈將以慘痛結果完結，並建議在經濟增長風險高企之際，捨棄股票和國債，在現金當中尋求庇護。

Kettner於報告中表示。目前市場對風險資產的定價與該行的周期性成長指標嚴重錯位，稱債券和股票可能會面臨新的壓力。

滙豐策略團隊正在「最大限度地低配」股票、高收益信貸和已開發市場主權債，並稱目前環境下「唯一優選的資產」是美元現金。在股市當中，Kettner偏好價值股而非增長股，在所有地區中最為低配美國股市，一旦估值水平更具吸引力，將會尋求購買已開發市場國債。

不過，滙豐策略師們認為，經濟增速將會企穩、通脹將會大幅下滑是「一廂情願」的想法。

報告坦言，從基本面角度來看，情況有所惡化，稱該行的周期性增長指標幾乎都顯示增長動能將進一步大幅下行。

Kettner今年以來一直堅定看淡，他在今年年初成功預測了風險資產的雙輸局面，預計在經濟減速、貨幣政策收緊的情況下，上半年股票回報率微弱。

【7、埃利安：美股反彈與經濟現況不吻合】

安聯首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)認為，美國股市近來升勢與經濟現狀並不吻合，不宜視作大市見底的徵兆，並強調經濟未有好轉迹象。

國際貨幣基金組織(IMF)早前指出全球經濟前景暗淡。曾經在IMF工作15年的埃利安表示，IMF對經濟前景的看法極度審慎，投資者不可掉以輕心。

他指出，美股7月反彈，主因有投資者鑑於聯儲局主席鮑威爾的言論，憧憬當局可能放慢加息步調，但與經濟實際情況有出入。

埃利安又表示，投資者經常錯誤解讀聯儲局貨幣政策，今次相信也不例外。

【8、人算不如天算！上半年自然災害損失逾5600億】

瑞士再保險(Swiss Re)指出，今年上半年自然災害造成的經濟損失總額料達720億美元(約5,616億港元)，直言氣候變遷的影響正透過日益極端的天氣事件展現，例如澳洲和南非前所未見的洪災。這亦證實過去5年中觀察到的趨勢：次生災害(secondary perils)正在世界各地造成保險損失，也令次生災害需要與颶風等原生災害(primary perils)一樣嚴格地進行風險評估。

事實上，今年夏天異常炎熱，熱浪侵襲北半球許多國家，引發火災、乾旱等自然天災，包括意大利、英國、西班牙、法國等地都遭遇極端氣候侵襲，熱浪襲擊葡萄牙及西班牙，短短幾天內逾千人死亡，許多地方森林野火肆虐，上萬人被迫離開家園。

【9、中國褐皮書：內地經濟7月份進一步惡化】

美國研究機構中國褐皮書國際(CBB International)表示，由於新冠疫情復燃，內地經濟在7月份進一步惡化，並警告說市場對中國經濟反彈過於樂觀。

其調查顯示，內地工廠產出和新訂單的增長速度放緩至2020年中以來的最低水平，零售業就業也創下兩年多來最差紀錄。製造商和零售商的收入增長惡化，抑制了利潤。

CBBI首席執行長Leland Miller表示，要小心有關內地經濟7月份反彈的說法。目前市場相信中央放鬆封鎖意味最糟糕的時期結束，但7月份的數據顯示，企業很大程度上仍然拒絕投資、借款、和招聘，這可能是因為公司根本不相信「清零」噩夢已結束了。

【10、亞洲獨角獸估值大跌 半年冧價40%】

內地監管措施嚴厲，加上全球經濟放緩，打擊市場信心，亞洲一些最知名的初創公司的私募交易價格相較半年前低40%，不排除第三季進一步下滑。

外媒報道，據諮詢公司Setter Capital風險投資二級團隊的高級成員AJ Patel表示，受影響的獨角獸(估值10億美元或以上初創企業)所涉及的領域，包括金融科技、電子商務、移動和消費等。

研究機構Preqin稱，自2012年以來，亞洲吸引了超過1萬億美元的風險投資，支撐了視頻軟件TikTok母公司字節跳動和中國快時尚電商品牌Shein等公司的估值，然而兩企現以大幅折扣交易。

據CB Insights全球獨角獸企業名單，全球1,170家私營企業的估值超過10億美元，其中28%來自亞洲。僅中國就有174家獨角獸企業，為繼美國之後最大的創業基地。