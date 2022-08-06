致富智庫：農曆七月十四殺到！「衣食住行」禁忌你又知幾多...

話咁快就來到8月了！不過，港股未能實現「七翻身」，整個7月份累挫逾1,700點，跌幅達7.7%，為1年以來最大單月跌勢。投資者除了要吼實全球政經變化如何影響股匯表現，亦要慎防農曆七月已悄悄來到，亦是坊間俗稱的「鬼月」，期間傳說鬼門關將會大開，而下周四(11日)更是七月十四，大家無論「衣食住行」都要格外小心！

【衣】

●忌穿黑衣紅衣

黑衣一般予人易襯的感覺，而穿上亦可顯得份外纖瘦，是很多潮人的頭號衣着。不過，另一面看，穿黑衣有時會顯得死氣沉沉，有不祥之意，在玄學上，紅衣又似足厲鬼，容易招惹負能量。相反，可考慮多穿鮮色的衣服，令人望落感覺精神啲。

【食】

●戒鴨蛋

小編自小已經聽過，將已過身的人與「賣鹹鴨蛋」扯上關係，而事實上，在很多民俗都會將鴨蛋放在碗內再插上筷子作祭祀或拜神，又或古人會在墳前將鴨蛋殼撒在墳墓。因此，鬼月吃鴨蛋會指容易招陰，「非常七月」都是暫時放低鴨蛋為妙。

●不要吃梨

「梨子」有「招你來」的意思，所以有說夜晚盡量不要吃梨，驚會容易招來「不速之客」。

●少吃生魚片

除了忌食梨外，有指靈體特別喜愛血腥的食物，如生魚片、鮮肉等等，因此，記得少吃生魚片、生蛋及未全熟的鮮肉，如去野餐的朋友就要避免活捉海鮮炭烤，小心吸引「朋友」到來。

●不要含冰塊

天時暑熱可能大小朋友都鍾意口含冰塊降溫，但不講不知，原來將「冰塊」兩字的左邊部首刪去，則會變成「水鬼」。顧名思義，鬼月期間建議不要含冰塊，呢個消暑動作要暫時忍一忍。

【住】

●忌晚上洗衫晾衫

香港人工作繁重，日日加班、超時工作實屬等閒事，忙到夜媽媽返屋企先有時間洗衫，但農曆七月要忍一忍，宜留待假日先動手，因為「濕滴滴」的衣服被指是「他們」最愛依附的地方之一。

●拖鞋鞋頭不要指向床放

農曆七月鬼門關大開，傳說靈體會四處游走，更可能上門「家訪」。睡前有個小動作記得要戒！就是跳上床後，記緊拖鞋鞋頭不要面往床的方向放，因聽說「他們」會跟隨拖鞋的方向走，變相「請他們上床」，隨時成晚冇覺好瞓。

【行】

●路不拾遺

傳統習俗，老一輩於農曆七月晚上會落街燒衣紙，即是燒祭品及紙錢等去招呼一班遊魂野鬼。若然在街上見到祭品，甚至乎硬幣，記得不要弄倒拜祭物，更加不要因為一時貪玩而據為己有，因為它有可能是屬於靈體，若你拿走，分分鐘跟住你。

●被叫全名別回頭

除了發嬲或者開玩笑，否則，現今都好少人會高呼別人全名，如果夜晚在街上，聽見有人在你背後直呼你全名時，千萬不要輕易回頭望，至怕叫你的並不是「人類」。

●忌靠牆行

俗語有云：人怕鬼，鬼亦怕人，所謂「人怕鬼三分，鬼怕人七分」，說明靈體會害怕人之陽氣，所以會貼牆走，特別是陰暗的橫街窄巷。如果你又貼牆行，很容易跟「他們」撞個正面。

●避走陰氣重的地方

如果平時鍾意尋幽探秘的話，於農曆七月就要停一停，特別於晚上避免去森林、墳場、殯儀館及後巷等被視為陰氣重的地方，盡量不要去打攪「朋友們」。

總括而言，鬼神之說信則有，不信則冇。以上種種僅為民間講法，利申不代表本網立場，奉勸大家不要過分迷信，宜多行善事，自然心安理得，活得自在。