美聯布少明：一手市場單日銷售料創逾3年新高
2022年08月06日 13:02
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周六(6日)恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE-Archway及新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第1A期兩大住宅新盤共推出665伙對撼，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明預期，兩盤可即日沽清，料一手市場單日可錄逾680伙成交，創2019年5月後逾3年多以來的新高，並料8月全月新新盤交投可達約2,000伙，勢較7月約900多伙倍增。
布氏稱，ONE INNOVALE-Archway坐擁北部都會區優勢，以該行客戶計，投資客比例佔達3成，預期項目入伙後呎租可達約45港元，租金回報率約3厘，而自住用家則佔約7成，當中逾8成為80後及90後，屬新高水平。
他又指，美聯於該盤首輪開售錄得多宗涉資逾千萬元「一客多食」成交，其中有區內長線投資者斥近1,800萬元購入兩伙兩房戶及1伙1房戶。另亦有買家連購3伙，涉資近1,300萬元。
同日作第二輪銷售的屯門NOVO LAND第1A期，布預期，推售單位可即日沽清，當中用家佔約7成，並以年輕客戶為主。投資佔比則佔3成，料該盤入伙後呎租可達約40元，回報率約3厘。