美聯布少明：一手市場單日銷售料創逾3年新高

布氏稱，ONE INNOVALE-Archway坐擁北部都會區優勢，以該行客戶計，投資客比例佔達3成，預期項目入伙後呎租可達約45港元，租金回報率約3厘，而自住用家則佔約7成，當中逾8成為80後及90後，屬新高水平。

他又指，美聯於該盤首輪開售錄得多宗涉資逾千萬元「一客多食」成交，其中有區內長線投資者斥近1,800萬元購入兩伙兩房戶及1伙1房戶。另亦有買家連購3伙，涉資近1,300萬元。

同日作第二輪銷售的屯門NOVO LAND第1A期，布預期，推售單位可即日沽清，當中用家佔約7成，並以年輕客戶為主。投資佔比則佔3成，料該盤入伙後呎租可達約40元，回報率約3厘。