美國經濟能否軟着陸？瑞銀財管︰家庭儲蓄是關鍵

有關美國經濟是否將陷入衰退的討論愈來愈多，市場亦關注經濟會否出現「硬着陸」的情況。瑞銀財富管理認為，要判斷經濟會否出現硬着陸，關鍵在於家庭儲蓄及消費者行為。

報告指出，家庭儲蓄的減少正在拖累消費者的支出。雖然失業率仍然偏低，但鑑於通脹高企，撇除通脹後的實際工資正以有記錄以來的最快速度下降。

經濟能否軟着陸，取決於實際工資可否在家庭儲蓄耗盡之前穩定下來。在這種情況下，儲蓄減少(或借貸增加)將為消費提供資金，直到實際收入增長不再拖累消費。鑑於目前緊張的勞動力市場尚未轉化為實際的薪酬議價能力，如果通脹下降，則最有可能實現軟着陸，從而穩定實際收入。

另方面，衰退的風險依然存在。因為如果儲蓄率隨着實際工資的下降而上升，那麼經濟可能會下滑。為甚麼儲蓄會增加？如果對失業的恐懼變得更大，家庭可能會增加預防性儲蓄。或者，消費者需要儲蓄以償還先前支出的成本，最終會破壞需求。

在這種不確定的背景下，瑞銀財管建議投資者避免針對任何單一情景進行投資部署。相反，投資應該選擇能夠應對各種結果的穩健投資組合。該行更偏好於防守型股票，例如醫療保健和行業。