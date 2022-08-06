台海局勢升級恐衝擊全球供應鏈　加劇通漲壓力

台海緊張局勢持續，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)表示，由於台灣在全球半導體產業擔當重要角色，內地經濟規模亦比以往龐大，衝突升級會為全球帶來更大衝擊。

艾西亞表示，目前衝突所帶來的影響沒未完全體現，內地仍有機會加大對台灣的貿易封鎖，國際企業亦可能會因為擔憂供鏈鏈問題，而選擇放棄台灣的供應鏈。由於台灣作為全球半導體供應鏈的重要一環，有機會令晶片荒問題惡化、通脹加劇。這種情況或會令全球經濟體不得不加快收緊貨幣政策。

加拿大皇家銀行(RBC)財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova則指出，從歷史上看，真正的軍事衝突在規模和持續時間上對股市的影響都是有限的。據該行統計，美國股市對於軍事衝突的的反應平均只會持續29天，然後就能夠回升至原來水平，即使許多實際事件持續的時間遠不止一個月。

總體而言，當涉及到戰爭和嚴重的地緣政治風險時，RBC的長期建議是，投資者應該假設此類事件可能會推動股市暫時回落5%至10%；或者在極少數情況下，進入更長時間、更大規模的回調。

相比之下，與地緣政治相關的非軍事衝突影響可能更大。RBC指出，隨着時間的推移，制裁有可能給經濟和金融市場帶來比軍事衝突更大的風險，尤其是當制裁針對與全球經濟有重要關聯的國家或地區時。