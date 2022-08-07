曜熊理財：香港基金跑輸大市

美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，引發市場對地緣政治風險的擔憂，亞洲股市普遍下挫，香港恒指再跌破2萬點。避險情緒引發了美國債券市場等波動，佩洛西離開後，亞洲股市普遍恢復平靜。

2022年上半年，多重因素引爆全球通脹，使得全球CPI同比增速從2021年的4.3%躍升至7%以上，僅次於20世紀70年代。5月之後，美、歐、英、加、澳等幾乎都處於通脹失控的邊緣。各國央行轉鷹，通過大幅加息以遏制通脹。

由於經濟增長放緩，投資者開始期待官方利率見頂，7月環球股市回升，債券市場也出現反彈。市場預計美聯儲最早在2023年上半年會降息，美聯儲可能很快就會變得不那麼激進。

但受到地緣政治風險影響，中港股市這段時間持續下跌，整體來看，香港基金下跌態勢並沒有改變。佩洛西竄訪影響市場情緒，短期可能出現反彈，不過，對香港及中國股市乃至全球金融股市仍會有深遠影響。

全球兩大經濟體將加速脫鉤，通脹飆升下的全球經濟放緩威脅已經令投資者恐慌不已，而佩洛西此行又引發新焦慮。未來美中不斷升級的緊張氣氛將侵蝕香港股市的吸引力，加上中國內房危機影響經濟，香港基金跑輸大市。

曜熊理財策略董事馬煒喬