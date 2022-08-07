鄺紫珊：長線布局數碼轉型受惠股

踏入第3季，美國的通脹及加息壓力有出現緩和勢頭，市場開始將焦點轉移至之前跌得較深的價值型股票，或有基本面支撐的成長股等相關主題上，如人工智能及科技股等；近一個月，不少相關股票都有近1成以上的亮麗表現。

有研究數據顯示，7月下旬，美股主要科技股超買金額已達自2014年以來的新高，科技股很明顯成為市場資金相對受關注的焦點。自疫情爆發，帶動了線上購物的需求及大幅增長；隨着經濟重新啟動，消費者也恢復線下的消費，故估計零售業將很大機會以線上線下的平衡發展。有調查顯示，超過7成美國消費者同時在線上與線下兩種模式消費，故當地不少品牌也朝多樣化發展，並加入人工智能(AI)等創新科技的應用元素。

展望後市，預期未來幾個季度的企業盈利將進入修正期，市場的波動將加劇。企業在營運及業務的改革及優化的同時，將致力推動數碼化，強化競爭力及推動長期的成長趨勢，尤其是著重推動創新和變革的企業，更具投資吸引力。因預期人工智能技術將支援創新企業的成長步伐，預估未來幾年對人工智能基礎設施的需求將保持穩健增長，故將帶動AI技術、雲端、物聯網等設備，以及半導體等的需求上升。

市場對通脹及緊縮政策，以央行調高利率推升資金成本，加上市場對經濟衰退的擔憂增加，不少科技股在前段時間曾跌至超賣的水平。但對數碼轉型的企業而言，隨着經濟重啟，企業就科技支出仍維持穩健增長，許多優質的數碼轉型受惠股也可能因此有正面的影響，建議投資者可持續關注及以長線作布局。