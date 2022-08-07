葉尚志：騰訊業務發展正面　呢個價以下可逐步收集...

港股跌穿20,000點後出現反彈，台海局勢依然是關注點但有望逐步緩和下來，但已凝聚了有3周時間的觀望氛圍，則仍有待打破。走勢上，恒指有進入短線尋底尾聲階段的機會，不排除還有震盪的可能，但相信現水平的安全邊際是足夠良好的，估值以及政策方向的優勢，依然是支撐港股的最根本因素。而恒指如果能夠回升至20,300點以上，可以看作為階段性見底的信號。

第一上海首席策略師葉尚志