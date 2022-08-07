葉尚志：騰訊業務發展正面 呢個價以下可逐步收集...
2022年08月07日 08:00
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港股跌穿20,000點後出現反彈，台海局勢依然是關注點但有望逐步緩和下來，但已凝聚了有3周時間的觀望氛圍，則仍有待打破。走勢上，恒指有進入短線尋底尾聲階段的機會，不排除還有震盪的可能，但相信現水平的安全邊際是足夠良好的，估值以及政策方向的優勢，依然是支撐港股的最根本因素。而恒指如果能夠回升至20,300點以上，可以看作為階段性見底的信號。
騰訊控股(00700)近日進一步受壓，股價跌穿了3月中的低位創出288港元新低，但是建議可以關注趁低繼續收集的機會。事實上，自從大股東Naspers宣布減持以來，騰訊已從貼近400元水平掉頭下來了，期間，包括依然未見有新遊戲在新批版號中出現之外，跟隨大盤下跌也是拖累因素之一。然而，筆者對公司整體業務發展依然正面，股價現水平亦已跌回到2020年3月時的水平，也就是美聯儲當時推出無限量寬放水推升股價的起點，相信水份已有所去掉，加上公司的視頻號在年底前有變現機會，建議可於320元以下水平繼續逐步收集，目標看480元，止蝕可定在230元。
第一上海首席策略師葉尚志