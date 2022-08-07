郭家耀：內地消費升級潮持續　呢隻啤酒股可留意...

近日氣溫持續高企，帶動啤酒銷售量暢旺。7、8月暑假亦是啤酒行業的銷售旺季。另一方面，內地疫情逐步回穩，餐飲消費行業復甦，同樣利好啤酒銷情。數據顯示，今年4月底止，內地夜生活和餐飲渠道的重新開放率保持在40%及約85%，至6月底改善至近80%及100%。疫情回穩，更多人願意夜生活消費，帶動啤酒銷情。

值得一提的是，受疫情因素困擾，令啤酒行業面對挑戰。惟內地消費升級熱潮持續，中高端價格的啤酒市場份額明顯提升，對啤酒企業盈利明顯有提振的作用。目前較熱銷的啤酒價格主要集中在「12至20元」與「25元及以上」，兩者份額佔近7成。當中「12至20元」的市場份額近年更呈增長趨勢，而「12元以下」產品份額則下跌，反映啤酒銷售已漸轉移至中高端價格。

集團早前公布截至今年6月底止中期業績，營業額34.53億美元(下同)，按年跌0.7%。純利6.25億元，按年升24.3%。期內，正常化溢利為5.75億元，按年增10.6%；毛利率為50.7%，按年跌3.3個百分點。期內銷售成本增加7.7%，集團今年上半年每百升銷售成本進一步增加9.2%。受原材料及包裝成本增加所影響，期內毛利亦出現下跌。

分地區去看，受3月中旬至5月內地嚴厲的防疫措施影響，集團今年上半年中國地區銷量跌5.5%，而每百升收入則增2.4%。因此，收入下跌3.2%。值得鼓舞的是，集團的高端及超高端產品組合收入合計與疫情前水平相比，仍錄得中個位數增長。至於南韓地區，業績表現持續出色。今年第二季南韓當地銷量及每百升收入均實現高個位數增長季內。而受惠凱獅和HANMAC等核心品牌的價格提升7.7%，收入實現雙位數增長。印度方面，今年上半年的銷量已恢復至高於疫情前水平。集團的印度業務表現領先同業，並實現穩健的收入和除息稅折舊攤銷前盈利增長。

百威的業務不只局限內地，更分散於亞太東部及西部，因此可緩衝內地疫情對啤酒行業帶來的負面影響。近月紙漿、玻璃、鋁罐等包裝成本價格下跌，令集團的成本壓力得以紓緩，未來的盈利表現具復甦的空間。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)