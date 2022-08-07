陳樂怡：7月內地社融增長料放慢

市場觀望中美政局，投資者恐慌情緒輕微減退，但入市意欲始終偏弱，大市成交淡靜，限制恒指向上動力。加上，近期美國聯儲局部分官員發表鷹派講話，支持繼續大幅加息抗通脹，重燃起市場對於9月加息0.75厘的預期。恒指短期料反覆偏弱，下方支持見於5月低位19,178點。

內地經濟方面，內地將會公布7月社融數據。人民銀行召開2022年下半年工作會議，要求堅持穩中求進工作總基調，保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支援，保持金融市場總體穩定，鞏固經濟回升向好趨勢，抓好政策措施落實，着力穩就業、穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，保持經濟運行在合理區間。人行總整體論調穩字當頭，與7月政治局會議相若。

國務院總理李克強重申內地堅持不搞「大水漫灌」，「不會為了過高增長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來」，加上《政府工作報告》提出保持貨幣供應量(M2)和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，今年首6個月社會融資規模同比大幅增加約18%，意味下半年社融增速可能放緩。單看7月，專項債於6月底已基本發行完畢，7月發行規模將會大幅減少。而且7月疫情升溫，料會拖慢經濟復甦。加上，7月中下旬爛尾樓事件爆發，房地產銷售料會再次轉冷。故此，7月社融增長料會放慢。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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