中國7月出口按年增23.9%　今年以來升逾一成

中國海關總署公布，以人民幣計，中國7月進出口總值3.81萬億元，按年升16.6%；當中，出口2.25萬億元，按年增長23.9%，進口1.56萬億元，升7.4%，雙雙優於預期。中國7月貿易帳6,826.9億元。

以首7個月來看，中國外貿進出口總值23.6萬億元，按年增長10.4%。其中，出口13.37萬億元，按年增長14.7%；進口10.23萬億元，按年增長5.3%。首7個月，一般貿易進出口15.17萬億元，按年增長14.5%。中國對東盟、歐盟、美國分別進出口3.53萬億元、3.23萬億元和2.93萬億元，按年分別增長13.2%、8.9%和11.8%。東盟繼續為我國第一大貿易夥伴，佔中國外貿總值的15%。

海關總署指出，《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)紅利顯現，前7個月與RCEP成員國進出口按年增長7.5%。海關總署統計分析司司長李魁文表示，7月中國對RCEP貿易夥伴進出口1.17萬億元，按年增長18.8%，拉動整體進出口增長5.6個百分點。RCEP今年正式生效實施，進一步深化了區域經濟互聯互通和貿易投資合作，為地區經濟復甦和發展提供了新動能。

中國進出口在首7個月實績的外貿企業數量52.6萬家，按年增加5.8%。其中，民營企業進出口11.8萬億元，按年增長15.3%，佔中國外貿總值的50%，比去年同期提升2.1個百分點。

按美元計價，7月份中國進出口總值5,646.6億美元，增長11%。其中，出口3,329.6億美元，增長18%；進口2,317億美元，增長2.3%；貿易順差1,012.6億美元，擴大81.5%。