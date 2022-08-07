7月份工商舖買賣交投按月跌24%　為今年單月新低

加息陰霾下，香港投資市場觀望氣氛更見濃厚，拖累工商舖買賣表現。據中原(工商舖)統計，7月份工商舖買賣表現疲弱，期間市場僅錄得共約337宗買賣成交，按月下跌約24%，為今年單月新低。至於上月該類物業成交金額共約48億港元，按月減少約39%。

該公司董事總經理潘志明表示，上月工商舖買賣成交，與去年同期比較更下跌約46%，而涉及金額較與去年同期約147.09億元，跌幅亦達約67%。至於工商舖範疇中，以商廈表現最差，僅錄約44宗成交，與6月相比下降約23%，而涉及金額約4.01億元，按月急跌約60%，跌幅較整體為高，反映寫字樓市場買賣交投最受影響。

潘續指，投資者入市心態變得謹慎。7月份工廈市場共錄得約193宗買賣成交，對比6月減少約33%，按年更跌約49%。該類物業成交金額約15.91億元，按月及按年分別下跌約48%與約72%。而商舖表現則見平穩，7月買賣宗數約100宗，與過去兩個月相若，不少投資者看好消費券第二期推出將帶動市民消費，從而利好商舖價值。