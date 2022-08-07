NOVO LAND次輪沽清　周三再推140伙

新地副董事總經理雷霆表示，項目次輪推售銷情持續強勁，單位極速沽清，有見向隅客眾多，昨原價加推最後一批單位。而項目公布最新銷售安排，第三輪銷售於周三進行，其中以價單形式發售139伙分層標準單位，另有1個頂層特色戶招標發售，周一(8日)晚上8時截收購樓意向登記。同時透露將於周四(11日)公布項目第1B期最新部署。

新地代理總經理陳漢麟稱，昨日有11組為購入2間或以上單位的大手買家，最大手購入3伙。而最大額成交為以招標售出的1座頂層A1單位「NOVO天際泳池大宅」，實用面積1,290方呎，屬四房連雙套房間隔，平台及天台面積分別1,060及897方呎，成交價3,600.8萬元，呎價約27,913元。不過買家享有樓價3.75%的印花稅直送、以及樓價3%特別現金回贈，扣除後成交價約3,357萬元，呎價約26,000元水平。