十大屋苑周末兩日共錄10宗成交

新盤吸去市場大批購買力，不過二手市場在業主願意減價下，成交也有改善。中原指出，十大屋苑於周六、日(6、7日)錄得10宗成交，較對上一周增加3宗。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界兩個焦點新盤昨展開大型銷售均能夠即日沽清，可見新盤低價策略奏效，昨天一手市場錄約668成交，屬3年來最旺的星期六。新盤接連推售，搶佔購買力，加上加息影響，業主唯有面對現實減價，近日陸續有新盤向隅客回流二手市場，減價盤不乏承接，相信業主繼續擴大議幅下，二手交投有望回升。

周末兩日沙田第一城及天水圍嘉湖山莊分別錄3及2宗成交，該行伍耀祖表示，部分向隅客率先回流二手市場，嘉湖山莊睇樓量及成交稍增，但相信短期內購買力依然會側重於一手市場。

至於鰂魚涌太古城更連錄4宗買賣，中原張光耀表示，其中寶安閣高層E室，實用面積約602方呎，兩房間隔，業主因為移民，大減230萬元，以1,020萬元沽出，呎價約16,944元。

該行袁顯岸稱，期內紅磡黃埔花園錄1宗成交，單位為9期5座中層A室，實用面積約718方呎，三房連套房間隔，以1,020萬元沽出，呎價約14,206元。