富力地產終發去年業績　盈轉虧蝕164億人幣

立信德豪於業績報告中解釋，富力地產在2021年度，因應附屬公司未動用的稅項虧損及可抵扣的暫時差異，錄得遞延所得稅資產28.87億元，並在損益表確認遞延所得稅抵免為1.61億元，而計入遞延所得稅資產及所得稅開支的金額分別為133.66億元及29.92億元。

雖然公司管理層預期旗下附屬公司未來可產生足夠應課稅利潤，以抵銷該等未動用稅項虧損及可抵扣暫時性差異，但立德信豪指出，公司並無提供詳細行動計劃，以及對成功執行有關計劃的可能性分析，而且該行無法獲得必要的充分審計憑證，以釐定遞延所得稅資產及計入損益表的相應金額是否恰當。若有必要對遞延所得稅資產的帳面值及相應遞延所得稅抵免進行調整，可能會對富力地產去年的淨資產及業績報告帶來重大影響。

立信德豪又指，富力地產去年虧損164.69億元，其銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款，涉及總額為1,371.71億元，其中700億元將於未來12個月內到期，惟計及受限制現，該公司僅得211.04億元現金。加上該公司於去年底無法如期還款70.07億元，並自今年1月至今，無力償還100.29億元借款，已違約或交叉違約總額達298.83億元。另外，該公司還遭多方起訴，顯示情況存在重大不確定性，並可能其持續經營能力產生重大疑慮。