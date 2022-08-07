投資內房損手　利福國際擬私有化涉資逾18億

利福國際周日(7日)公布，劉鑾鴻全資擁有的要約人Emerald Energy Holdings Limited準備以每股5元把公司私有化，如不再發行股份，涉資最多約18.84億元現金，股份周一復牌；而在聯交所上市的債券就不會除牌，並會根據各自條款於到期日償還。退市後，細劉仍打算繼續利福國際現有的業務，如本港百貨公司、物業發展及投資，亦有意繼續聘用集團的僱員。

就私有化原因，通告指出，該公司「收入自2019年起處於下滑，仍難見任何復迹象」，近期本港新冠肺炎感染個案回升，對期待已久的邊境重新開放前景蒙上陰影，地緣政治局勢緊張加劇及各地為抑通脹飆升而實施緊縮貨幣政策，將進一步削弱商業信心及抑制消費，因此管理層對下半年本港零售業依然悲觀，又加上疫情亦可能大幅改變零售格局和消費者行為，「零售業在可見將來全面恢復至疫情前水平仍面臨巨大困難。」

另外，該企撥出約140億元預算在啟德區發展一個全新零售綜合大樓，惟鑑於招租工作相關的執行風險，以及樓面面積的最終出租率，增加人流實在需要時間和耐心，項目在頭幾年的營運表現「可能令人失敗，不宜高估」。

更甚者，以公司今年上半年勁蝕4.75億元，要約人(細劉)預計投資者對利福國際的興趣將維持疲弱，股份交投將繼續淡靜，股價表現將相對疲弱。要留意的是，該企最新中期虧損很大程度來自「若干由中國內地房地產開發集團發行之股本及債務證券」逾4.44億元的公平值變動未變現虧損。