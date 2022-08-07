【向世界錢進】揸1000萬移英　學4招用得精明

不少人談論移民，但要準備多少資金，才能夠安心移民呢？自問財力不算充裕的一群，在作出移民決定前普遍會深思熟慮，亦更願意在移民後放下身段找工作賺取收入。就算是持有1,000萬港元資金移民，也不要以為可從此安枕無憂告別職場，享受悠閒退休生活。畢竟，在人類愈見長壽、全球通脹持續高企的環境下，為免移民後財務有失預算，還是要定期檢視及按需要調整資產配置。

如果說養育孩子是豐儉由人，移民和退休所需的金額亦然，而事前計清楚需要多少資本並有所準備，總勝過搬到陌生環境後才驀然驚覺不似預期。以一家三口為例，沽出早年買入的香港物業和其他資產，拿着合共1,000萬港元的資金移民英國生活，是否足夠呢？理財上又有甚麼要注意？

1.通脹40年高 做好生活預算

香港財務策劃師學會主席李澄幸建議，移民人士首先要留意生活預算。理財第一步是預算收入及支出，不過生活費用的多寡因人而異，也視乎生活所在的城市而定。假設在英國的各項開支均屬平均水平，包括住屋租金、飲食開支、交通費及生活雜費等，一家三口的每月平均支出可預算為3萬港元左右，即每年約36萬港元。

雖然不同家庭的生活費用有別，但有些問題是一同面對的，其中一個是通脹。受食品和能源價格上升帶動，英國6月消費物價指數(CPI)按年升9.4%，創逾40年新高。高通脹是否持續下去充滿不確定性，大家更需要投資增值來應對，不宜持有過多的現金。

2.備6年使費應急 建均衡資產組合

銀行存款利率長期低於通脹率，倘只持有現金勢令資產逐步被通脹蠶食。然而，胡亂投資造成虧損，隨時令退休金加快縮水。因此，李氏建議理財第二步是準備應急錢及構建均衡的投資組合。

如果是透過英國國民(海外)護照(BNO)「5+1」途徑移民英國，目標是符合獲取英國護照的條件，大部分家庭做資產配置的首要考慮是確保可在英國生活6年而不會遇上財政問題。

以持有1,000萬港元為例，他建議保留6年的生活費作為應急錢。為方便計算，金額可當作200萬港元。剩下的800萬港元，就建議均衡配置於債券、高息股票、房地產及商品相關的基金，以支持生活及對抗通脹。根據歷史表現，這組合預計平均的年投資回報約5%。

他提醒，投資市場充滿不確定性，要透過均衡的配置來平衡風險，特別是對於剛移民的家庭，面對不熟悉的生活環境，資金預算宜鬆動一點。另外，即使資產作了均衡的配置，在實務操作上，有些年份的回報高一點，有些年份的回報低一點實屬正常，此時200萬港元的應急錢可以提供緩衝。投資組合表現不佳也不用急於提取，有時間和耐性等待市場回升，直到有信心適應當地生活或尋找到工作為止，才比較適合回到較進取的投資。

3.稅制較港複雜 必須審慎策劃

李澄幸續指，財富管理上除了關注通脹發展，亦要注意稅務，因有別於香港的稅制簡單且稅率低，不少受港人歡迎的移民國家均有相對複雜的稅制。

他舉例，英國的個人入息稅免稅額約12萬港元，而資產增值稅也有約12萬港元的免稅額，如果超過了免稅額，以入息稅為例，稅階從20至45%，因此最簡單的思路是夫妻二人分別持有和管理400萬港元的理財組合，會比較有利於用盡個人的入息稅免稅額和資產增值稅免稅額。

如果暫時沒有工作或其他入息，部署得宜的話，夫妻二人合共有逾40萬港元的免稅額，可以盡量令到投資「賺幾多」就是真正「袋幾多」。進階一點的處理辦法是考慮夫妻二人的其他收入能力再作分配，或按自身情況善用保險等工具作稅務規劃。

4.打工儲彈藥 忌退休唔撈

他總結，根據800萬港元的總投資金額，每年獲取5%的投資回報，相信足夠基本的生活，但難言可以從此「退休唔撈」。如果通脹持續高企，以上的投資計劃估計可以用到20至30年，但以現時長壽百歲的背景下，相信不足夠於晚年安享退休生活。

上述的資產配置思路兼顧入籍的目標、現金流、抗通脹和稅務的考慮，普遍適用於移民英國的家庭考慮，更理想的仍然是需要積極在英國尋找工作，以累積更多的退休資本。他認為，如果真的希望持有1,000萬港元就在英國退休，起碼要多加一個適合退休的物業，直接對沖居住成本，才會比較有把握做得到，畢竟1,000萬港元對於一家三口來說，今時今日的環境真的不能以充裕來形容。