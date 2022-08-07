3年半帳蝕80萬！太古城高層兩房減至950萬獲承接

大型藍籌屋苑頻錄蝕讓買賣，鰂魚涌太古城一個兩房單位，累減多達200萬元，以950萬元易手，原業主持貨3年半帳面損失約80萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯吳肇基稱，鰂魚涌太古城天山閣高層F室，實用面積536方呎，兩房間隔，3月份開價1,150萬元放售，累減200萬元，成交價950萬元，呎價約17,724元。據悉，原業主持貨3年半帳面損失約80萬元。

●利嘉閣雷敏儀表示，堅尼地城高逸華軒高層A室，實用面積約434方呎，兩房間隔，外望開揚市景及山景，成交價1,010萬元，呎價約23,272元。原業主於1997年以約522.9萬元購入上址，持貨約25年帳面賺約487.1萬元。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德發展區本月暫錄20宗租賃成交，以THE HENLEY系列佔9宗最多，平均實用呎租約48元。其中THE HENLEY第3A座中層F室，實用面積約229方呎，開放式間隔，成交月租1.3萬元，呎租約56.8元。業主去年10月以約641萬元一手購入單位，現享租金回報約2.4厘。

●美聯黃家樂指出，馬頭角瑧尚高層A7室，實用面積約320方呎，一房間隔，放租約10日減租500元，以月租1.5萬元租山，呎租約46.9元。

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新界區

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海5座低層E室，實用面積約798方呎，三房間隔，享山海景，原叫價1,345萬元，放盤11個月，減至1,310萬元成交，呎價約16,416元。原業主於2014年4月購入上址，當時作價863萬元，持貨8年帳面獲利447萬元，升值約52%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸6座低層A室，實用面積約749方呎，三房連套房間隔，以1,055萬元易手，呎價約14,085元。原業主於2014年以564萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約491萬元，升值約87%。

●中原黎宗文指出，沙田欣廷軒8月份錄1宗成交，單位為3座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以726萬元易手，呎價約18,473元。原業主於2002年以185萬元購入單位，持貨20年帳面獲利約541萬元，單位升值約2.9倍。

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣7座中層D室，實用面積約682方呎，屬三房連套房間隔，享藍巴勒海峽海景，單位以1,148萬元成交，呎價約16,833元。原業主於1999年斥約342.1萬元購入單位，持貨約23年帳面獲利約805.9萬元，升值約2.4倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海匯第3座連花園單位，實用面積約430方呎，一房間隔望山景，以745萬元成交，呎價約17,326元，高市價8%。原業主於2016年10月購入上址，持貨近6年帳面獲利151萬元，升值約25%。

●中原柯勇指出，將軍澳日出康城緻藍天3座中層LB室，實用面積約950方呎，四房連套房間隔，以1,350萬元易手，呎價約14,211元。原業主於2015年5月以888萬元買入單位，持貨7年帳面獲利462萬元，升值約52%。

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