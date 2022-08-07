兩大新界新盤周日對撼齊報捷 周三加推再鬥過
2022年08月07日 21:44
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樓市焦點盡在一手市場，屯門兆康NOVO LAND第1A期及粉嶺北ONE INNOVALE-Archway兩個大型新界新盤，於周日正面對撼兼齊齊報捷，帶動過去周六、日整個一手市場錄約680宗交投，成為逾3年最旺場的周末。兩盤齊於周三展開新一輪銷售，舊有價單待售均有加價。
●NOVO LAND次輪沽清 周三再推140伙
新界大型新盤熱賣，新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第1A期周六(6日)次輪銷售336伙，並再次即日沽清，其中以招標售出的連天台特色戶，售價及呎價同創項目新高。而發展商亦即晚加推87伙，折實平均呎價14,398元，並落實於周三(10日)盡賣餘下的140伙。
新地副董事總經理雷霆表示，項目次輪推售銷情持續強勁，單位極速沽清，有見向隅客眾多，周日原價加推最後一批單位。而項目公布最新銷售安排，第三輪銷售於周三進行，其中以價單形式發售139伙分層標準單位，另有1個頂層特色戶招標發售，周一(8日)晚上8時截收購樓意向登記。同時透露將於周四(11日)公布項目第1B期最新部署。
新地代理總經理陳漢麟稱，周日有11組為購入2間或以上單位的大手買家，最大手購入3伙。而最大額成交為以招標售出的1座頂層A1單位「NOVO天際泳池大宅」，實用面積1,290方呎，屬四房連雙套房間隔，平台及天台面積分別1,060及897方呎，成交價3,600.8萬元，呎價約27,913元。不過買家享有樓價3.75%的印花稅直送、以及樓價3%特別現金回贈，扣除後成交價約3,357萬元，呎價約26,000元水平。此外，項目52伙待售單位加價約3.5%。
●ONE INNOVALE-Archway首輪全數售罄 周三再推185伙
新盤特色單位備受市場追捧，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首輪銷情報捷，推出所有地下連花園單位亦全數售罄，項目落實於周三(10日)次輪銷售共185伙，當中包括8伙同類特色戶，呎價有望創項目新高。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一輪銷售的特色戶，其中5伙以價單形式發售，另有3伙招標推出。其中招標推出的A座地下G樓1室，實用面積617方呎，三房連套房間隔，私人花園長逾10米，面積419方呎，為ONE INNOVALE-Archway室內及私人花園面積最大的特色戶型，相信呎價可創新高。
●林海山城累錄逾500組準買家參觀 料月內開售
新界豪宅新盤銷售在即，市場參觀反應踴躍，香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，自開放現樓單位予公眾預約參觀以來，共錄逾500組準買家參觀，周末人流及車龍絡澤不絕。發展商考慮於本月短期內以招標方式開售，主要為分層戶，亦會考慮加入特色單位及洋房。
發展商指出，項目為區內多年來首個全新低密度豪宅，吸引不少具實力的準買家及投資者的關注，特別是追求寬敞生活的換樓客、往返中港的商賈、以及於鄰近工作的專業人士。據代理資料及觀察，初步參觀客源主要來自同區換樓客及豪宅投資者，亦有主要來自各豪宅區的外區客前來參觀，以新界東佔數較多，不少準買家看好項目享有的北部都會發展優勢。