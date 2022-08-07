兩大新界新盤周日對撼齊報捷　周三加推再鬥過

樓市焦點盡在一手市場，屯門兆康NOVO LAND第1A期及粉嶺北ONE INNOVALE-Archway兩個大型新界新盤，於周日正面對撼兼齊齊報捷，帶動過去周六、日整個一手市場錄約680宗交投，成為逾3年最旺場的周末。兩盤齊於周三展開新一輪銷售，舊有價單待售均有加價。

●NOVO LAND次輪沽清 周三再推140伙

新地副董事總經理雷霆表示，項目次輪推售銷情持續強勁，單位極速沽清，有見向隅客眾多，周日原價加推最後一批單位。而項目公布最新銷售安排，第三輪銷售於周三進行，其中以價單形式發售139伙分層標準單位，另有1個頂層特色戶招標發售，周一(8日)晚上8時截收購樓意向登記。同時透露將於周四(11日)公布項目第1B期最新部署。

新地代理總經理陳漢麟稱，周日有11組為購入2間或以上單位的大手買家，最大手購入3伙。而最大額成交為以招標售出的1座頂層A1單位「NOVO天際泳池大宅」，實用面積1,290方呎，屬四房連雙套房間隔，平台及天台面積分別1,060及897方呎，成交價3,600.8萬元，呎價約27,913元。不過買家享有樓價3.75%的印花稅直送、以及樓價3%特別現金回贈，扣除後成交價約3,357萬元，呎價約26,000元水平。此外，項目52伙待售單位加價約3.5%。

●ONE INNOVALE-Archway首輪全數售罄 周三再推185伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一輪銷售的特色戶，其中5伙以價單形式發售，另有3伙招標推出。其中招標推出的A座地下G樓1室，實用面積617方呎，三房連套房間隔，私人花園長逾10米，面積419方呎，為ONE INNOVALE-Archway室內及私人花園面積最大的特色戶型，相信呎價可創新高。

●林海山城累錄逾500組準買家參觀 料月內開售

發展商指出，項目為區內多年來首個全新低密度豪宅，吸引不少具實力的準買家及投資者的關注，特別是追求寬敞生活的換樓客、往返中港的商賈、以及於鄰近工作的專業人士。據代理資料及觀察，初步參觀客源主要來自同區換樓客及豪宅投資者，亦有主要來自各豪宅區的外區客前來參觀，以新界東佔數較多，不少準買家看好項目享有的北部都會發展優勢。