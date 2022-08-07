法巴：若美經濟衰退　亞股調整勢更深

法國巴黎銀行發表研究報告考察亞洲股市在預期美國經濟陷入衰退時的表現，亞股往往比美股更早作出反應，而且調整幅度因為「殺估值」的現象而更深。

又鑑於經濟側重出口和股市依賴外資流入乃亞股在美國經濟衰退預期浮現期間表現遜色的原因，法巴的模擬倉將重心放在側重內需的企業，並繼續捕捉內地出招刺激經濟。另外，南韓與台灣的IT板塊通常能跑贏，原因是其市場領地位及收入來源分散，抵禦經濟下行的能耐更高。