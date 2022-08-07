法巴：若美經濟衰退 亞股調整勢更深
2022年08月07日 22:03
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法國巴黎銀行發表研究報告考察亞洲股市在預期美國經濟陷入衰退時的表現，亞股往往比美股更早作出反應，而且調整幅度因為「殺估值」的現象而更深。
又鑑於經濟側重出口和股市依賴外資流入乃亞股在美國經濟衰退預期浮現期間表現遜色的原因，法巴的模擬倉將重心放在側重內需的企業，並繼續捕捉內地出招刺激經濟。另外，南韓與台灣的IT板塊通常能跑贏，原因是其市場領地位及收入來源分散，抵禦經濟下行的能耐更高。
即使法巴對中資股的評級只是「中性」，這個以台積電為最大持倉(4%)的亞股模擬倉，仍有多達37%的資金放在中資股，中國海洋石油(00883)佔最多，達2.5%，吉利汽車(00175)、小鵬汽車(09896)、阿里巴巴(09988)、建設銀行(00939)、農業銀行(01298)、中芯國際(00981)和貴州茅台等次之，各佔2%，亦有1.5%各押注龍源電力(00916)、萬洲國際(00288)和百勝中國(09987)。
法巴對科技股只是「中性」，惟看好電動車，因此將小鵬加入模擬倉，同時看好股息率優厚的內銀股和受惠息口上升的本港銀行股。不過，該行引述晨星不看好保險股，理由包括保費增長疲軟及產品組合轉差，下半年還要面對內地醞釀新規監管代理佣金、消費信心未復原不利保障性產品，因此將中國平安(02318)和友邦保險(01299)剔出模擬倉。