東方日報B1：65%大屋苑估價挫 嘉湖月瀉半成

樓價走勢每況愈下，銀行估價取態進一步軟化。本港20個大型屋苑單位，在過去一個月再有六成半的估價下挫，多個單位估值更跌返2021年初，個別跌幅有擴大迹象，其中天水圍嘉湖山莊單位最新估價585萬元，為去年2月後最低，按月急挫約4.9%，亦屬近年最大單月跌幅。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑佔13個估價按月報跌，以上述嘉湖山莊表現特別疲弱，屋苑樂湖居6座高層單位，實用面積約548方呎，估價由7月初約615萬元，一個月蒸發約30萬元，跌至本月初約585萬元，連跌兩個月。

受鄰區有大型屋苑推出影響，該屋苑上月只錄約19宗買賣，按月下挫約20.8%。美聯陳振明指出，屋苑交投氣氛放緩，8月暫仍未錄得買賣，業主議價空間增加到約5至8%，而現時入場費低於500萬元，兩房低層單位叫價約490萬元起。

其次跌勢較急為長沙灣宇晴軒2座高層單位，實用面積約501方呎，最新估價約992萬元，較對上一個月約1,017萬元，下跌約25萬元或約2.5%。香港置業謝啟源表示，「長沙灣四小龍」屋苑7月只有19宗成交，屬近兩年低位，其中宇晴軒佔約3宗，交投按月下挫約62.5%。

他指出，最近放盤業主叫價取態軟化，議價空間擴闊至約5至8%，宇晴軒現時入場費約810萬元。而「四小龍屋苑」當中，最近已有兩個做價失守800萬元關口，分別為碧海藍天及昇悅居。

另一個估價跌幅較大為鰂魚涌南豐新邨，屋苑2座高層單位，實用面積約516方呎，上月初估價報約857萬元，最新跌至約839萬元，為多年來新低，按月下調18萬元，跌幅約2.1%。美聯蔡玉峰表示，項目本月暫錄一宗成交，為5座頂層連天台特色戶，實用面積約391方呎，成交價620萬元，呎價約15,857元。

事實上，有多個屋苑單位最新估價跌返去年初水平，茶果嶺麗港城及牛頭角得寶花園單位估價分別約797萬元與579萬元，同為去年2月後最低，而沙田中心、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城估值由約527萬至約842萬元，亦是去年3月後最低。上述兩批屋苑中，得寶花園及新都城的估價已連挫3個月。

此外，過去一個月雖有7個屋苑估價沒有下調，不過當中按月持平佔5個，包括沙田第一城、荔枝角美孚新邨及鰂魚涌康怡花園等。期內只有兩個二手樓盤估價逆市上升，分別為將軍澳蔚藍灣畔及馬鞍山新港城，較上月初錄約0.2%及0.3%升幅，其中，新港城J座高層戶，實用面積338方呎，最新估價約721萬元，一個月上升約3萬元。