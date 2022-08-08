周樂樂：內地政策助市場築底　關注半導體投資機會

過去一周，內地A股主要指數繼續分化，增長行業再度強勢，其中，科創50漲6.28%，中小板與創業板指數約漲0.5%，而上證指數、上證50、滬深300均下跌。申万一級行業中，6升25跌，其中，電子(+6.44%)、計算機(+2.47%)、國防軍工（+1.7%）升幅靠前，家電(-5.14%)、房地產(-4.5%)、汽車(-4.36%)領跌大市。市場數據來看，A股市場多數行業疲軟，尤其是受損於政策打壓與消費低迷等行業跌幅較大，而內地持續扶持「卡脖子」的行業卻異常強勢，反映政策主導是目前行情的主要交易邏輯。

市場消息來看，目前國內面臨的投資環境仍比較複雜。美國佩洛西訪台後，內地圍住台灣來進行軍演，回擊台獨勢力與美國反華勢力。市場擔憂軍演可能引起東亞局勢出現不確定的因素，且中美緊張關係再度升級。認為內地在軍演前已經做好應對一切可能出現的變數，同時，歐美正陷入俄烏衝突的困局與經濟衰退，不會輕易發動對中國的軍事行動。然而，這些國際局勢的混亂，導致市場觀望情緒升溫。另外，內地疫情防控給經濟造成很大衝擊，暫時仍沒有明確的取消疫情防控的時間表，導致企業投資與民眾消費的信心不足。疊加美國連續加息的確短期壓制中國央行短期貨幣寬鬆操作空間，導致國內無法進一步刺激經濟，最新國內的製造業PMI再度回落至50以下，反映經濟基本面比較弱。

海外消息看，最近美國公布二季度GDP下滑0.9%，連續兩個季度負增長，反映了美國進入經濟衰退。同時，最新的美國PPI出現回落，也可以預期CPI也將出現拐點，從國際大宗商品連續下跌趨勢來看也能驗證這判斷，且隨着國際供應鏈恢復與產能釋放，原材料價格再大幅飆升的可能性不大。在經濟衰退與通脹回落的情況下，認為美聯儲加息將逐步放緩，市場將進入加息週期後期，美國推出經濟投資方案將成為市場關注焦點。認為美股大概率企穩回升，關注受益於美國推出氣候投資法案與晶片法案的優質企業。

展望內地市場，認為短期看，國內目前狀況短期無法迴避，需要耐心等待國內調整疫情防控政策與進一步刺激經濟的政策。面對國際與國內環境變化，內地必將會加大市場與經濟維穩，政策護盤有利於市場震盪築底。隨着內地未來政策調整，一旦市場信心獲得恢復，預計市場大量閒置資金將大概率是要流入股市，繼續為市場帶來增量資金，推動市場上漲。行業上，短期可以重點關注半導體板塊，美國聯合日本、南韓、台灣等成立晶片聯盟，目標限制中國半導體發展，預計為了產業安全，國家將加大對半導體行業扶持，半導體chiplet的技術趨勢有利於國內企業繼續突破，關注設備、材料、封測等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂