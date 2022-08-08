道指期貨跌80點　比特幣升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.64；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.7631；美元兌日圓處135.08；歐元報1.0172，英鎊報1.2058。金價處1,774.6美元。布油報93.85美元，紐油處87.96美元。比特幣升1%，報2.31萬美元。道指期貨跌80點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指上周五(5日)收報32,803點，升76點或0.23%；標指收報4,145點，跌6點或0.16%；納指收報12,657點，跌63點或0.5%。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報20,059點，跌142點或0.71%。

●即月恒生指數夜期上周五收報20,015點，跌106點，低水187點，成交14,446張。

●社交媒體Facebook母公司Meta Platform暫緩收購虛擬實境(VR)公司Within Unlimited的交易，以便應付美國聯邦貿易委員會(FTC)針對該宗交易所發起的反壟斷訴訟。

●美國白宮新聞秘書Karine Jean-Pierrey上周五強調，美國最新強勁的就業數據表現，顯示出美國並未面臨經濟衰退，而是處於「過渡期」的關鍵過程之中。

●美國6月消費信貸增加401.54億美元，預期增加270億美元，前值增加223.47億美元。

●紐約9月期油上周五收報每桶89.01美元，升47美仙或0.53%，全周計累跌9.74%；布蘭特10月期油收報每桶94.92美元，升80美仙或0.85%，全周計累跌8.7%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,791.2美元，跌15.7美元或0.87%，全周計累升0.53%。

●英國富時100指數上周五收報7,439點，跌8點或0.11%；法國CAC指數收報6,472點，跌41點或0.63%；德國DAX指數收報13,573點，跌88點或0.65%。

●內地7月出口按年增23.9%，今年以來升逾1成。