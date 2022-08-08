【產經直播】邊隻放榜藍籌最值博？

美國7月非農就業數據遠勝預期，令聯儲局大幅加息的預期再次升溫。市場關注周三(10日)公布的美國7月CPI數據，美國通脹是否見頂亦都左右美國加息周期何時結束。除了利率因素外，港股亦正值業績高峰期，展望本周恒指會點走？

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