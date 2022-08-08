【產經直播】邊隻放榜藍籌最值博？
2022年08月08日 09:40
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美國7月非農就業數據遠勝預期，令聯儲局大幅加息的預期再次升溫。市場關注周三(10日)公布的美國7月CPI數據，美國通脹是否見頂亦都左右美國加息周期何時結束。除了利率因素外，港股亦正值業績高峰期，展望本周恒指會點走？
本周放榜的藍籌股包括聯想集團(00992)、中國移動(00941)、中芯國際(00981)及李寧(02331)等，邊隻最值得留意？其中中芯可否承接上周升勢？美國總統拜登周二(9日)將正式簽署晶片法案，市場憧憬內地晶片國產化替代方案會進一步落實，在中美博弈下，該股前景可看高一線？至於季績勝預期的阿里巴巴(09988)績後有何部署策略？
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