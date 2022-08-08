跑贏全球！今年內地IPO規模逾4500億元創紀錄

內地新股市場暢旺，據外媒統計數據，2022年至今，滬深交易所的IPO交易總規模升至578億美元(約4,508.4億港元)，刷新最高紀錄，期內已完成5宗規模超過10億美元的IPO，另有1宗正在進行；相對美國和香港各只有一例，倫敦為零。

數據顯示，今年中國企業在全球IPO中所佔比重為44%，相對2021年末的13%錄得逾兩倍增幅。

報道指，中國的貨幣政策與美國聯儲局日趨背離，中國IPO市場克服了多項不利因素，如利率上升和美國經濟衰退擔憂等。但有分析稱，上市量激增也受到對今年稍後經濟形勢可能惡化的擔憂所推動，原因是中國府政已暗示不會將5.5%的增長率視為必須達成的硬性目標，削弱了市場的樂觀情緒。

香頌資本執行董事沈萌表示，企業IPO意願較強是因為認為上半年上市時機相較未來更好，他們並非很看好市場前景，而是擔心盈利不確定性等因素，可能使未來上市比現在更難。

DZT Research的研究主管Ke Yan指，中國是一個與世界其他地區不同的市場，中國的新股發行市場以散戶為主體，比較特殊的是他們視一些交易為愛國交易，在市場中買進有助於讓中國更獨立於全球，並抵制來自美國交易的股票屬正常行為。