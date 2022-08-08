獲芝商所贊助　耀才主辦《期神爭霸戰》即日接受登記

耀才《期神爭霸戰》由即日起至10月31日舉行，並於11月11日公布賽果。每位成功登記的參賽者均將獲贈100萬元港幣的模擬資金，如即時開立期貨帳戶可額外獲得50萬元港幣的模擬資金，合共150萬元；然後透過「耀才期貨（豆豆）」手機交易應用程式(APP)買賣所有芝商所之指定產品，最後資產淨值最高者即可勝出比賽。為增加中獎機會及鼓勵更多青年人積極參與比賽，是次比賽特設青年組及公開組舉行，獎品豐富包括：Apple Macbook Pro、Apple iPhone 13 Pro Max、豪華五星級酒店現金禮券及任天堂Switch Lite等，總值超過10萬元。每個組別分別設有15個獎項，一共30個獎項。

青年組:年滿18至30歲(1991年11月1日至2004年10月31日出生的人士)

公開組:年滿31歲或以上(1991年10月31日或之前出生的人士)

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，集團一直積極推廣投資者教育，今次榮幸與全球知名的交易所芝商所合力舉辦模擬投資比賽，希望藉此讓投資新手透過活動了解不同種類和市場的投資產品，學習環球期貨投資基本知識，了解各產品的市場走勢、交易及系統操作的模式，並運用各項投資策略以達到財富增值的目標，逐步成為專業的多元化投資者。未來耀才將夥拍全世界不同的交易所推出更多元化的投資比賽，並送出更豐富的重量級獎品，務求讓投資者寓學習於娛樂，終生受用。